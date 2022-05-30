​Латвия получит ракетный комплекс, который используется для защиты Вашингтона

Говоря о планах Испании отправить ЗРК средней дальности NASAMS в состав боевой группы НАТО в Латвии, Кайришс не смог назвать состав отправляемой батареи.

NASAMS состоит из четырех основных компонентов - ракетных пусковых установок, а их обычно несколько в одной батарее - есть страны с четырьмя и шестью пусковыми установками. Следующим компонентом являются радары, основным из которых является Sentinel. Также есть пункты управления огнем, которых обычно по два-три в одной батарее. Четвертый компонент - электрооптический датчик, который на самом деле представляет собой очень мощную цифровую камеру.

Рабочие параметры системы зависят от используемых ракет, что в свою очередь зависит от дальности стрельбы системы.

"В любом случае, это несколько десятков километров. В принципе, с помощью этой системы можно сбить любую современную воздушную угрозу. Можно сбивать истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, вертолеты, крылатые ракеты. Исключение - небольшие дроны. Система также не предназначена для уничтожения баллистических ракет большой дальности. То, что мы видим в Украине - там большинство этих целей, конечно, кроме "Искандеров", теоретически могли бы быть сбиты этой системой", - пояснил Кайришс.

Наличие такой системы в Латвии, пока она не будет найдена и уничтожена, не позволит противнику проводить десантные операции. Если такая система активна, одновременно могут быть уничтожены десятки целей в воздухе. Каждая пусковая установка может запустить шесть ракет, однако Кайришс не смог сообщить, сколько пусковых установок будет у Латвии.

Одной испанской батареи недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию Латвии, но ее хватило бы для защиты важнейших объектов инфраструктуры.

Латвийская армия в настоящее время имеет в непосредственной эксплуатации ракетные комплексы RBS-70 и Stinger. Это оружие может стрелять на высоту до пяти километров.

"Пока неизвестно, будет ли Латвия закупать систему NASAMS напрямую, но не секрет, что эта система в настоящее время одна из самых доступных на рынке. Латвия рассматривает несколько потенциальных поставщиков, информационный запрос также был отправлен торговцам NASAMS в Норвегии", - пояснил Кайришс, также обратив внимание, что в Национальных вооруженных силах Латвии используются радары Sentinel, которые можно подключить к упомянутой системе.

Наконец, Кайриш сообщил, что норвежцы и США в виде главной рекламы этой системы считают то, что именно ее Соединенные Штаты выбрали для противовоздушной защиты Вашингтона.

Как сообщалось, газета El Pais сообщила о планах Испании отправить в состав боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов и около 100 солдат, которые присоединятся примерно к 500 испанских солдат, которые уже находятся в странах Балтии.