Зять Ельцина ушел с поста советника Путина после 22 лет работы

Уход Юмашева, в частности, подтвердила Людмила Телень - первый заместитель исполнительного директора фонда "Президентский центр Бориса Ельцина", в попечительский совет которого входит Валентин Юмашев. На вопрос Reuters, почему он оставил должность, Телень ответила: "Это была его инициатива". По словам другого источника Reuters, Юмашев покинул Кремль в апреле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сам Юмашев не ответили на запросы Reuters.

"Юмашев был советником с ограниченным влиянием на процесс принятия решений Путина, но его уход устраняет одну из последних связей путинской администрации с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости России по отношению к Западу", - пишет Reuters.

Другой высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи, Анатолий Чубайс, в марте, вскоре после начала российского вторжения в Украину, уволился с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и покинул Россию, напоминает Reuters.