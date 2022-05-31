Фото ⟩ Ингеборга Дапкунайте: "До 24 февраля у меня было много планов"

Один из ярчайших российских режиссеров, работающих ныне в Европе, известный театральный и оперный режиссер Тимофей Кулабин остановился на творчестве выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса.

В нем она подчеркнула, что пока ничего не может сказать о своем возвращении в Москву.

"Сейчас я там ничего не смогу изменить, но в жизни самое глупое сказать "никогда" и "определенно". Мы не знаем, как будет. До 24 февраля у меня было много планов. Теперь они, конечно, изменились, но все-таки один из них я реализовала - это постановка", - призналась актриса.

Дапкунайте подчеркнула, что они с Джоном Малковичем придумали этот проект вместе. Актеры знакомы с 1991 года. При первой встрече Ингеборга даже не догадывалась, что перед ней мировая знаменитость.

Актриса вспомнила, как снималась вместе с Брэдом Питтом. Они играли мужа и жену. Съемки проходили в Аргентине. Площадка была ограждена забором, а за ним было примерно 300 девушек, которые визжали и кричали в ожидании Питта. Ингеборга заметила, что фанатки путешествовали за голливудской звездой, как в свое время фаны преследовали "Битлз".

Ингеборга Дапкунайте подчеркнула в интервью, что театр сейчас много занимает в ее жизни, о любви она особо не говорит.

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva.

Галерея: Премьера спектакля "В одиночестве хлопковых полей"

Бернар-Мари Кольтес (1948 г., Мец - 1989 г., Париж) - автор полутора десятка пьес, самые известные из которых - "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.