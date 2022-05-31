227 мест Латвии, куда отправиться в путешествие на "Дни открытых дверей на селе"

Общее время проведения мероприятия - 4 июня с 10:00 до 18:00, но отдельные хозяева могут продлить это время или установить конкретное время для своей экскурсии, дегустации или другой программы.

Посещение у хозяев необходимо забронировать заранее!

Что можно будет увидеть в ходе "Дней открытых дверей на селе"

Вот несколько примеров в краях Латвии для идей и вдохновения для путешествий:

Видземе:

День сельских десертов с домашним пломбиром "Гогельмогель" и другими десертами, приготовленными из яиц от птичника собственного хозяйства в волости Скулте.

Весна в саду - мастер-класс по посадке роз и созданию сада в Вийциемсе.

Превращения пушистого кролика - демонстрация стрижки шерсти ангорского кролика на кролиководческой ферме волости Дикли.

Латгале:

Секреты лаборатории Шмаковки - возможность быть "посвященным в латгальцы" и ощутить самое сердечное латгальское гостеприимство в волости Скрудалиена.

Большое веселье с пузырями у гномов в Вараклянах - мастер-класс по изготовлению мыльных пузырей и аттракцион "Человек в пузыре".

Турнир по мини-гольфу в сельской местности Латгалии в кемпинге у озера в Скайстской волости.

Курземе:

Приготовленные на живом огне сочные бургеры из оленя в крае Роя.

Спокойное течение жизни в сельском доме - мастер-класс по выпечке скландраусиса, прогулка по лесной тропинке с заданиями, домашние зверюшки в сельском дворе в Алсунге.

Мини-зоопарк - африканские страусы Aнсис и Клео, голландские карликовые козочки Багира, Кола и Сприт, пара благородных оленей Намейс и Лива, затем еще альпаки, австралийские валлаби, дикобразы, павлины и индийские утки-бегуны - все они будут ждать в гости детей в волости Ница.

Земгале:

Творческий мастер-класс по лепке из глины - возможность создать понравившуюся посудку в Глудской волости.

Пройди путь приготовления хлеба и получи "секретный" рецепт в пекарне в Тервете.

Дни открытых дверей в трюфельном саду - разбудим весну в трюфельном саду и познакомимся с собакой - охотником на трюфели в волости Ауру Глуда.

Селия:

Познакомься с Вецселпилсом - активный день с фотоориентированием, вязанием веников и растопкой бани по-черному в Селпилсской волости.

Троицкая суббота в трактире Грицгале с экскурсией, мастер-классом по выпечке пирогов и мероприятием в сопровождении живой музыки в Пилскалнской волости.

На востоке Селии угостят испеченным на вертеле печеньем, покажут усадьбу Калкуну и научат старинным играм в бочче и городки.

Окрестности Риги:

Школа верховой езды в Кекавской волости предложит занятия верховой ездой или катание в конном экипаже.

Саласпилс - наслаждаемся островами на Даугаве, плывя на доске SUP.

В усадьбе Туркалне - каждый час экскурсия с рассказом об усадьбе и пивоварении, дегустацией пива и сидра.

Возможно, будет совсем не просто выбрать, куда пойти в день акции. Впрочем, переживать по этому поводу не стоит, ведь с этим событием настоящий летний сезон загородных путешествий только начнется.

Акцию "Дни открытых дверей на селе 2022" организуют Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs и Латвийское агентство инвестиций и развития.