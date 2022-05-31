227 мест Латвии, куда отправиться в путешествие на "Дни открытых дверей на селе"

Что такое "Дни открытых дверей на селе"
"Дни открытых дверей на селе" стали доброй традицией, когда каждый год приглашают вас открывать сезон путешествий по Латвии.
В мероприятии принимают участие производители продуктов питания, ремесленники, банщики, растениеводы, крупные сельские хозяйства, замки и усадьбы, парки аттракционов, сельские таверны и рестораны, природные тропы, дома для ночлега и многое другое. В день мероприятия хозяева предлагают специально подготовленные программы и скидки на свои товары и услуги. В широком ассортименте представлены дегустации деликатесов, организованные хозяевами экскурсии и рассказы о своем предприятии и фермерстве, мастер-классы, творческие мастерские, беседы, общение с домашними животными, походы, катание на лодках, рыбалка, катание на лошадях, игры, торговля, пикники и так далее.
Как планировать свое путешествие
Предложение обширное и разнообразное, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с информацией, выбрать интересные для себя достопримечательности и спланировать поездку. Это можно сделать следующим образом: