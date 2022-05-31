В Латвии впервые юридически признана однополая семья

В первом предложении 110-й статьи Сатверсме говорится, что государство охраняет и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и ребенка.

В своем решении при толковании смысла указанной правовой нормы суд сослался на выводы Конституционного суда и Сената. Согласно им, понятие семьи включает в себя и однополые пары, если между лицами в этих парах существуют тесные личные связи, в основе которых понимание и уважение.

Как ранее пояснил Верховный суд, у государства есть позитивное обязательство по обеспечению того, чтобы семья однополой пары имела возможность юридически укрепить свои семейные отношения и быть признанной государством в качестве семьи. В ситуации, когда не установлен специальный механизм публично-правового признания и укрепления таких семейных отношений, суд при рассмотрении соответствующего заявления должен установить, подлежат ли отношения заявителей признанию семейными отношениями в понимании 110-й статьи Конституции.

Рассматривая конкретное дело, суд пришел к выводу, что государство свою обязанность по-прежнему не выполнило, в частности, ни в Законе о регистрации актов гражданского состояния, ни в каком другом законе законодатель по-прежнему не установил соответствующее правовое регулирование - Сейм добрался до второго чтения при рассмотрении проекта Закона о гражданском союзе.

Таким образом, "чтобы обеспечить эффективность реализации Сатверсме и прав человека", суд, принимая во внимание свободно и ясно выраженное желание заявителей поддерживать друг с другом семейные отношения, их заявление удовлетворил.

Решение можно оспорить в Административном окружном суде в течение месяца после его оглашения.

Галерея: Пикет в поддержку Закона о гражданском союзе