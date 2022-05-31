Вт, 31.05.2022
Я людей на той стороне и наших людей видел изнутри на этих полях - они внутри абсолютно одинаковые Станислав Киселев, врач
Станислав Киселев, врач

Женился музыкант группы Prāta vētra

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В субботу, 28 мая, во второй раз женился клавишник группы Prāta vētra Марис Михельсонс. Его избранницей стала специалист по управлению персоналом Лаура Арая.

По информации журнала Kas Jauns?, церемония бракосочетания прошла на природной тропе Цирулиши, а празднование состоялось на Вилле фон Стрицкого, где собрались родственники, коллеги и друзья.

В торжестве принимали участие дети Михельсона от прошлого брака с фешн-блогером Сантой Пиленой - Майя и Андрей.

Марис и Лаура состоят в романтических отношениях уже примерно семь лет. После свадьбы Лаура взяла фамилию супруга. 

Михельсон редко говорит о личной жизни, но в апрельском номере журнала Santa признался, что ценит в любимой: "Такое великое старание. Отсутствие нытья, наличие силы духа и бодрости. Если Лаура что-то решает, то она это делает. И любовь. Еще одна очень важная вещь - это отношения с моими детьми. Она преодолевает трудности и заботится о нас".

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