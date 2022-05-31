Женился музыкант группы Prāta vētra

По информации журнала Kas Jauns?, церемония бракосочетания прошла на природной тропе Цирулиши, а празднование состоялось на Вилле фон Стрицкого, где собрались родственники, коллеги и друзья.
В торжестве принимали участие дети Михельсона от прошлого брака с фешн-блогером Сантой Пиленой - Майя и Андрей.
Марис и Лаура состоят в романтических отношениях уже примерно семь лет. После свадьбы Лаура взяла фамилию супруга.
Михельсон редко говорит о личной жизни, но в апрельском номере журнала Santa признался, что ценит в любимой: "Такое великое старание. Отсутствие нытья, наличие силы духа и бодрости. Если Лаура что-то решает, то она это делает. И любовь. Еще одна очень важная вещь - это отношения с моими детьми. Она преодолевает трудности и заботится о нас".