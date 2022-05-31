Женился музыкант группы Prāta vētra

Михельсон редко говорит о личной жизни, но в апрельском номере журнала Santa признался, что ценит в любимой: "Такое великое старание. Отсутствие нытья, наличие силы духа и бодрости. Если Лаура что-то решает, то она это делает. И любовь. Еще одна очень важная вещь - это отношения с моими детьми. Она преодолевает трудности и заботится о нас".