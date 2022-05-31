После скандального расставания Элина Глузунова вернулась к возлюбленному

В интервью изданию Klubs Глузунова не стала скрывать, что была обижена на мужа за измену и публичное расставание. Из-за стыда она даже две недели не выходила в магазин.

Но все прощено, и она считает, что они квиты.

"Его измены или измена на его совести, и они со знаком равенства в наших отношениях", - заметила Элина.

Глузунова считает, что отношения нужно развивать, нужно находить компромиссы: "Мы живем вместе, воспитываем детей. [...] В отношениях было все, но мы решили, что попробуем в последний раз - если получится, то получится".

"Я поняла это, когда мы больше не были вместе - Артем остался со мной на ночь, я обняла его сзади и почувствовала его запах. Я поняла, что это запах, который я никогда в жизни не забуду. Не знаю, что это - привычка, любовь или мазохизм, но я поняла, что не хочу променять этот аромат ни на что другое. Я знаю, что это мой мужчина", - сказала она.

Полное интервью с Элиной Глузуновой читайте в июньском номере журнала Klubs!