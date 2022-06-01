Первые впечатления: экономичный Dacia Sandero Stepway ECO-G 100

Он подойдет не только для повседневного использования на наших дорогах и по бездорожью, но и при съезде с твердого покрытия.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Dacia считается лидером, когда речь идет о продвижении "разумного" потребления автомобиля. Это означает отказ от экзотических материалов в отделке, более простые системы комфорта и некоторые компромиссы в эргономике, что позволяет удержать очень низкую цену и дать возможность широкому кругу потребителей заполучить новый автомобиль. Да, он проще во многих аспектах, и это особенно заметно по салону, где

не будет мягких элементов отделки панели и сиденья обиты простой тканью.

С одной стороны, можно постучать по приборной панели или обшивке двери и пожаловаться, что хочется более приятных для прикосновения деталей. Но, с другой стороны, как часто мы гладим дверные пороги или ту же переднюю панель, чтобы они начали казаться раздражающе твердыми? Более того, Dacia компенсирует экономию на обивочных материалах интересными дизайнерскими решениями, такими как вставки из синтетической ткани по всей ширине передней панели и оранжевые акценты по всему салону - на вентиляционных дефлекторах, дверных ручках и обивке сидений.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

С точки зрения вождения Sandero Stepway очень легкий автомобиль - руль легкий, переключение передач точное. Сам автомобиль тоже легкий (в зависимости от комплектации он весит от 1134 до 1154 кг), поэтому от 1-литрового двигателя ECO-G не требуется слишком много.

100 лошадиных сил, которые выдает двигатель при подаче газа, вполне достаточно, чтобы назвать автомобиль динамичным.

Понятно, что на рекорды претендовать нельзя, но влиться в поток транспорта на главной дороге не составит труда. В бензиновом режиме мощность снижается на 10 л. с., а крутящий момент - на 10 Нм (160 Нм), но автомобиль по-прежнему едет достаточно резво.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

При ускорении и на автостраде можно почувствовать, что Dacia пошла на компромисс в отношении звукоизоляции, которая могла бы быть и лучше. Двигатель хорошо слышно, как и визг шин, но я бы не сказал, что это сильно отвлекающие факторы, потому что есть другие вещи, которые более приятны. И это экономические аспекты вождения.

Проехав по Риге и ближайшим окрестностям примерно 150 километров, я обратил внимание, что стрелка на датчике уровня топлива в баке фактически не сдвинулась.

7,7 литра на 100 км - таков был расход после преодоления приличного куска по автомагистрали. По возвращении в город расход вновь начал расти и превысил 8 литров на 100 км. Звучит многовато, но нужно помнить, что Dacia Sandero Stepway - кроссовер малого класса, к тому же если перевести 8 литров газа в деньги, то это не так уж и много. А если сравнить со стоимостью бензина, то можно даже сказать, что это очень мало.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET