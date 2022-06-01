Первые впечатления: экономичный Dacia Sandero Stepway ECO-G 100

Превосходен в своей простоте. Это Dacia Sandero Stepway, который можно приобрести всего за 13 500 евро и продолжать экономить по мере вождения, потому что оборудованная газом версия Sandero удивительно экономична.
Dacia Sandero - самая популярная модель марки, более 1,7 миллиона этих автомобилей продано по всему миру. В прошлом году из 537 095 проданных автомобилей Dacia 226 825 были именно Sandero. Цифры говорят сами за себя и показывают, что автомобили этой серии покупают. Зачем покупают? Именно это я хотел выяснить, отправляясь к дилеру Dacia - в компанию Norde, где мне предоставили новую модель Stepway с двигателем мощностью 100 лошадиных сил в версии ECO-G, которая может работать как на бензине, так и на газе (LPG).
Sandero и Sandero Stepway построены на одной модульной платформе CMF, но они очень отличаются друг от друга. В то время как Sandero является обычным хэтчбеком малого класса с расстоянием между бамперами 4088 мм,
Stepway, как предполагает уже его название и о чем свидетельствует внешний вид, - это, скорее, автомобиль для приключений на природе.
Stepway немного длиннее и выше и легко узнаваем по модульным рейлингам на крыше, на которых можно перевозить багаж весом до 80 килограммов.
Sandero Stepway также мгновенно узнаваем благодаря характерному ребристому капоту, новым Y-образным светодиодным дневным ходовым огням, расширителям колесных арок, специальной отделке дверей и, конечно же, увеличенному дорожному просвету.
Он подойдет не только для повседневного использования на наших дорогах и по бездорожью, но и при съезде с твердого покрытия.
Dacia считается лидером, когда речь идет о продвижении "разумного" потребления автомобиля. Это означает отказ от экзотических материалов в отделке, более простые системы комфорта и некоторые компромиссы в эргономике, что позволяет удержать очень низкую цену и дать возможность широкому кругу потребителей заполучить новый автомобиль. Да, он проще во многих аспектах, и это особенно заметно по салону, где
не будет мягких элементов отделки панели и сиденья обиты простой тканью.
С одной стороны, можно постучать по приборной панели или обшивке двери и пожаловаться, что хочется более приятных для прикосновения деталей. Но, с другой стороны, как часто мы гладим дверные пороги или ту же переднюю панель, чтобы они начали казаться раздражающе твердыми? Более того, Dacia компенсирует экономию на обивочных материалах интересными дизайнерскими решениями, такими как вставки из синтетической ткани по всей ширине передней панели и оранжевые акценты по всему салону - на вентиляционных дефлекторах, дверных ручках и обивке сидений.
С точки зрения вождения Sandero Stepway очень легкий автомобиль - руль легкий, переключение передач точное. Сам автомобиль тоже легкий (в зависимости от комплектации он весит от 1134 до 1154 кг), поэтому от 1-литрового двигателя ECO-G не требуется слишком много.
100 лошадиных сил, которые выдает двигатель при подаче газа, вполне достаточно, чтобы назвать автомобиль динамичным.
Понятно, что на рекорды претендовать нельзя, но влиться в поток транспорта на главной дороге не составит труда. В бензиновом режиме мощность снижается на 10 л. с., а крутящий момент - на 10 Нм (160 Нм), но автомобиль по-прежнему едет достаточно резво.
При ускорении и на автостраде можно почувствовать, что Dacia пошла на компромисс в отношении звукоизоляции, которая могла бы быть и лучше. Двигатель хорошо слышно, как и визг шин, но я бы не сказал, что это сильно отвлекающие факторы, потому что есть другие вещи, которые более приятны. И это экономические аспекты вождения.
Проехав по Риге и ближайшим окрестностям примерно 150 километров, я обратил внимание, что стрелка на датчике уровня топлива в баке фактически не сдвинулась.
7,7 литра на 100 км - таков был расход после преодоления приличного куска по автомагистрали. По возвращении в город расход вновь начал расти и превысил 8 литров на 100 км. Звучит многовато, но нужно помнить, что Dacia Sandero Stepway - кроссовер малого класса, к тому же если перевести 8 литров газа в деньги, то это не так уж и много. А если сравнить со стоимостью бензина, то можно даже сказать, что это очень мало.
Допустим, что в городе Sander Stepway с газовым оборудованием ECO-G расходует 8 литров на 100 километров. Поскольку газ стоит примерно 81,5 цента за литр, стоимость этого количества газа составляет 6,52 евро. Если для сравнения взять бензиновый эквивалент, который можно купить за эти деньги, то
выйдет чуть меньше 3,3 литра из расчета, что бензин стоит 1,95 евро за литр.
С этой точки зрения, не так много автомобилей могут сравниться с Sandero Stepway, который, как я уже говорил во вступлении, очень прост в управлении и позволяет расслабиться за рулем. Другими словами, он делает путешествие приятным и полностью оправдывает философию Dacia, предлагая простые, просторные, надежные и прочные транспортные средства без излишеств по лучшей цене на рынке.
Цены, кстати, очень низкие. Покупатель может попасть в мир Sandero всего за 11 190 евро, в этом случае он получит Sandero Essential с двигателем мощностью 65 лошадиных сил. Более дешевый Sandero Stepway с турбодвигателем в 90 лошадиных сил стоит у дилера Norde 13 500 евро, а экономичный ECO-G 100 в базовой комплектации предлагается за 13 880 евро. Между тем автомобиль с газовым оборудованием и уровнем отделки Comfort можно приобрести за 14 700 евро. Кстати, вопреки тому, что во многих местах на заказ автомобиля уходит до года, Dacia Sandero Stepway в Norde в настоящее время доступны на месте с немедленной доставкой.