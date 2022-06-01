Ушел из жизни писатель и врач Янис Лиепиньш

По данным портала латвийской и латышской литературы literatura.lv, Лиепиньш родился 19 октября 1930 года в семье пекаря в Лубане.

Он пошел в Лубанскую начальную школу, весной 1944 года поступил в гуманитарный класс Мадонской гимназии, но осенью, в начале учебного года, такого класса уже не существовало, потому что в советской школе не было специализации.

Репрессии советской власти коснулись и его семьи: в 1946 году мать Лиепиньша была арестована, осуждена и выслана в Магадан за поддержку национальных партизан. 25 марта 1949 года отца и бабушку также коснулась депортация.

Позже Лиепиньш поступил в Медицинский институт. С 1955 по 1961 год он работал врачом в небольшом городе Ренде. Он также работал диетологом во 2-й Рижской больнице, затем был научным сотрудником Латвийского научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины, а в 1966 году получил степень кандидата медицинских наук.

В 1990-х годах Лиепиньш был преподавателем в Рижской средней школе японского языка и культуры, а с середины 1990-х годов его статьи о латышской культуре и событиях в политической и общественной жизни Латвии публиковались в канадской газете Latvija Amerika.

Не менее широкое поле его деятельности - писательство. В литературу он пришел в 1956 году, когда в газете "Советская молодежь" было опубликовано первое его стихотворение. Он продолжал писать более 60 лет.

Его первые книги были сборниками рассказов и рисунков - "Правильный цвет" (1966), "Не переусердствуй" (1971), "Летняя пора" (1977) и многие другие.

В сборнике "Мелькающие круги" (1985) автор ищет связи между вещами, явлениями и личностями. В 1990-е годы были написаны книги и очерках о воспоминаниях писателя, в которых он рассказывает о себе и важных личностях в культурной жизни Латвии.