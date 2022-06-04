"Вы сами сделали коалицию с гомофобами". Роль "Согласия" в провале Закона о гражданском союзе

"При всей трагичности ситуации у меня ироническое отношение к такой постановке вопроса - так вот кто у нас, оказывается, кингмейкер (кингмейкер - это термин, относящийся к человеку или группе, которые имеют большое влияние. - Прим. ред.). То есть много лет можно было оппозицию игнорировать, не принимать во внимание, не разговаривать, а тут вот оказывается, что теперь все в руках оппозиции.

Ну, казалось бы, вы заинтересованы, ну придите, поговорите, мы открыты к диалогу, мы всегда готовы обсуждать - никаких попыток нет.

То есть я это рассматриваю как некую попытку перевода стрелок - свалить на нас, на "Согласие", вину за то, что этот закон, может быть, не будет принят. Если это будет так - это, пожалуй, будет крупнейшим успехом оппозиции безотносительно содержания. За все время этого Сейма и не припомню, чтобы коалиции не хватало навыков, квалификации для того, чтобы все-таки построить всех сомневающихся и продавить те решения, в которых коалиция действительно была бы заинтересована.

Ну давайте называть вещи своими именами - если этот закон действительно так важен для вас, вы сами сделали коалицию с гомофобами, вы что не знали этого?

Ну ладно - "консерваторов" как-то удалось уговорить, уломать, не знаю, каким способом. Вы же знаете, что у вас нет большинства, вы знаете, какие там независимые депутаты, остатки KPV LV и прочее. На что вы вообще рассчитываете? С нами вы говорить не хотите и, значит, нас же обвиняете в том, что вот мы как бы там... из-за нас законопроект будет провален. Да, перевод стрелок, не более чем".

О дискуссиях внутри "Согласия"

Цилевич отметил, что затягивание принятия законопроекта произошло из-за Национального объединения, а позиция "Согласия" остается для политика сложным вопросом: "У нас дискуссии на эту тему идут давно, в нашей программе - и в большой, и в предвыборной - эта тема вообще никак не оговаривается именно по той причине, что есть разные мнения. У нас достаточно много депутатов из Латгалии - многие из них тесно связаны с религиозными общинами, а как относятся к любым партнерским отношениям и католики, и православные, и тем более старообрядцы - тоже хорошо известно".

По словам политика, в партии продолжаются дебаты на эту тему, и количество сторонников легализации партнерских отношений, к коим себя относит и он сам, постоянно растет. Несмотря на это, они по-прежнему остаются в меньшинстве.

Так, на предыдущем голосовании по этому законопроекту голосов "против" от "Согласия" было больше, чем голосов "за": "И сейчас, после долгих и тяжелых дебатов, мы пришли к тому, что идем на нулевой вариант, мы даем возможность коалиции принять этот законопроект - от нас как бы за счет нашего неучастия в голосовании обеспечивается большинство голосов "за". Так вопрос не стоит. Все что от коалиции требуется - обеспечить кворум.

Простите, если они даже этого не могут сделать, если считают этот вопрос очень важным, больше мы помочь не можем.

Тем более что для многих моих товарищей, к сожалению, такое голосование "за" неприемлемо из-за позиции их избирателей и их собственных убеждений. "Согласие" таково, каковы наши избиратели. Мы не можем игнорировать их мнение", - заключил политик.