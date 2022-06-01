Депутатов, протестовавших против войны, исключили из фракции КПРФ

Фракция КПРФ одобрила исключение на заседании во вторник, 31 мая.

"Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах. Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому мы исключили их только из состава фракции", - заявил первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев.

Самих депутатов, выступивших против войны, на заседание не позвали.

"Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей", - объяснил Долгачев.

Официально КПРФ поддерживает действия России по "денацификации Украины".