В историю можно войти, а можно вляпаться. Вот Путин и вляпался

Немало и тех, кто полагает, что мир приемлем любой ценой, в том числе и за счет интересов Украины", - заявил Андрей Золотарев.

Что касается стратегии Украины, то тут все непросто. "Украина - достаточно большая территория, которая может позволить и тактические отступления, чтобы сохранить вооруженные силы. Например, если бы в начале конфликта мы пытались воевать с врагом на границе, потери были бы значительные. Сейчас мы получили временную фору, но надо делать практические выводы. Мы должны меняться, трансформироваться, модернизироваться во всех сферах - с этим пока проблемы. Другой важный момент - миллиардная дыра в бюджете. Экономика - это ключевой вопрос. И ситуация угрожающая. Это и топливный кризис, который повлечет за собой рост цен и другие проблемы: фактически Украина потеряла половину экономики. Если нам действительно подставят плечо западные партнеры, то мы потянем. Но без внешней поддержки ситуация будет, мягко говоря, сверхсложной. Зеленский обозначил цели: вернуться к ситуации до 24 февраля и тогда уже вести переговоры. Сейчас не идет речь о захвате российских территорий, возвращении Крыма, как говорят некоторые чиновники - главное восстановить статус-кво и дальше уже решать вопросы дипломатическим путем. Однако понятно, что, даже если состоится какое-то перемирие, угроза войны не будет снята - Украине придется жить с этим долгие годы", - говорит эксперт.

Нефтяные недосанкции

Оценивая введение компромиссного нефтяного эмбарго, Андрей Золотарев считает, что на данном этапе это не окажет существенного влияния на ситуацию, потому что Евросоюз вновь пошел по половинчатому пути. "Понятно, что демократическим странам надо соблюсти политес перед своими избирателями. И считаться друзьями Путина в Европе сейчас крайне непопулярно. Но я прекрасно помню еще 70-е и 80-е годы и "газ в обмен на трубы". Я, конечно, не хочу сказать, что германских политиков десятилетиями коррумпировали, но то, что СССР, а потом Россия системно работала с деловыми и политическими кругами Германии - это факт. Политика - это искусство. Они не хотят лишать себя комфорта и получать проблемную ситуацию в экономике. Этим и определяется характер санкций: с одной стороны, хотят сохранить лицо перед избирателями, с другой - избежать экономических проблем и не обострять вопрос единства Евросоюза. Так что танкерную нефть не покупают, а только трубопроводную. Путина это вполне устраивает. Это не меняет ситуацию, при которой он ежедневно получает миллиард долларов от нефти и газа. Этого с головой хватит, чтобы продолжать финансировать войну. А ведь идея нефтяного эмбарго как раз и заключалась в том, чтобы перекрыть потоки. Но когда находишься за тысячи километров от боевых действий, трудно понять, что чувствуют люди под снарядами и бомбами".

Горячее лето

Если говорить о развитии ситуации в театре военных действий, то эксперт считает, что обострение достигнет своего пика в июне, дальше может появиться почва для перемирия. Но пока существует нынешний политический режим в России, априори он будет агрессивен: Украина будет под прицелом. "Путин мечтал войти в историю на склоне лет со своей идефикс о СССР 2.0. Но другое дело, что в историю можно войти, а можно вляпаться. Вот он и вляпался. Ни один политик не тянет за собой такой воз дурно пахнущего негатива, как Путин. Вопрос в том, как далеко зайдут санкции. Очевидно, Путин не рассчитывал на столь жесткий санкционный пакет. Но кислород все равно полностью не перекрыт. То, что москвичи теперь не смогут слетать на шопинг в Милан, недостаточно для того, чтобы сделать цену агрессии неприемлемой для Кремля. Думаю, нужно полгода-год, чтобы увидеть результаты санкционного режима. Вопрос в том, для кого цена войны окажется выше - для России или для Украины.

Понятно, что Путин будет пытаться вести войну на истощение: создать ситуацию, когда тяжесть внутриэкономических проблем вынудит Киев пойти на капитуляцию. Пока это выглядит фантастическим вариантом, ибо любой политик, который заговорит о "Минске-3" с Путиным - это политический самоубийца.

А Зеленский утер нос многим старым политикам. Многие думали, что он сбежит из Киева, но он остался и этим предопределил все. Если бы он с окружением уехал в Западную Украину или в Варшаву, думаю, Киев бы удержать не удалось".