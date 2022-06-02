Чт, 2.06.2022
Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин. 14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"

В историю можно войти, а можно вляпаться. Вот Путин и вляпался

Владимир Путин, президент России ФОТО: SCANPIX

Российское наступление на Донбассе продолжается, а между тем поставки Украине тяжелых вооружений пробуксовывают. Тем временем Евросоюз, хотя и в куцем варианте, наконец согласовал вопрос о введении эмбарго на российскую нефть. Поможет ли это остановить войну? Ведь некоторые российские генералы уже говорят, что "демилитаризация и денацификация" Украины может занять 10-15 лет… Эти и другие вопросы RUS TVNET обсудил с украинским политологом, главой украинского информационно-аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым.

Сводки с фронтов

Вот уже почти 100 дней продолжается "спецоперация". И сейчас идут ожесточенные бои за Донбасс. После Мариуполя российские войска пытаются установить полный контроль над Северодонецком. А на территориях, где оккупационные войска уже чувствуют себя уверенно, полным ходом идет приобщение к пространству РФ: как сообщают СМИ, и рубль уже в ходу, и ТВ российское транслируют, и SIM-карты российских операторов выдают, и российское гражданство предлагают получить.

В свою очередь, как пишет "Настоящее время", Украина начала наступательную операцию в Херсонской области и одновременно продолжает наступление в Харьковской области.

А между тем поставки тяжелых дальнобойных вооружений, которые так ждет украинская армия, пробуксовывают. Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на Welt, несмотря на обещания, Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.

Небезызвестный Михаил Ходорковский в интервью Bild заявил, что некоторые западные лидеры боятся Путина. "Они думают, что они не участвуют в войне. Из-за этого они считают, что поставка определенного оружия может привести к эскалации или превратить их в сторону конфликта".

Между тем Брюссель с гордостью сообщил, что наконец-то европейские партнеры достигли компромисса по новому пакету санкций: до этого он крепко спотыкался о нефтяное эмбарго. Ряд участников, среди которых в первых рядах Венгрия, считали, что такие меры - это выстрел в собственную ногу, и были категорически против рубить под корень экономику своих стран, весомо зависящих от поставок российских энергоносителей.

Украинский политолог, глава украинского информационно-аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев ФОТО: Пресс-фото

Как сообщает BBC, шестой пакет санкций против России предусматривает эмбарго на импорт двух третей объема российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Запрет пока будет касаться только поставок нефти, которая доставляется по морю, и не относится к работе нефтепровода "Дружба" - на этом настаивала Венгрия, которая утверждает, что могла бы пострадать в случае полного запрета. По оценкам Bloomberg, из-за этого Россия ежегодно будет терять около 10 млрд долларов. Еще 12 млрд долларов Россия может потерять, когда от поставок нефти по "Дружбе" откажутся Германия и Польша, что они и обещают сделать.

Между тем лидеры ряда стран готовы выступить посредниками в мирных переговорах между воюющими сторонами. В частности, как сообщает "Радио Свобода", президент Турции Реджеп Эрдоган после телефонных переговоров с Путиным и Зеленским заявил, что Турция готова организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН, а также принять участие в возможной наблюдательной миссии в Украине, если Москва и Киев достигнут соответствующего соглашения.

А тем временем в российских СМИ проскользнули прямо-таки шокирующие прогнозы того, как долго может продлиться этот конфликт, уносящий тысячи жизней и разрушающий экономику огромного региона. Так, сообщает "Медуза", бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы РФ генерал Владимир Шаманов заявил, что "демилитаризация" Украины, по его мнению, может занять от пяти до 10 лет…

Жестокие бои

"Нас ждет очень горячий июнь, эскалация продолжится. Поскольку анонсированная Путиным спецоперация провалилась, речь идет о полномасштабной войне, в которой он должен предъявить какие-то результаты. Программа-минимум для Кремля - это Луганская и Донецкая области в административных границах плюс Приазовье: коридор в Крым. Тогда они смогут говорить о перемирии и демонстрировать якобы "конструктивную" позицию. Я думаю, что это не в интересах Украины. В Северодонецке сейчас сверхсложная обстановка: 95% Луганской области контролирует противник. Но большой котел, на который рассчитывало российское командование, им не удался. Думаю, не получится и с малыми котлами.

Они хотели окружить несколько украинских бригад, после чего принудить Украину к "Минску-3" - потому что России нужна передышка. Но конечная цель России остается неизменной - уничтожить Украину как государство",

- поделился прогнозами с RUS TVNET Андрей Золотарев. И добавил, что вряд ли сейчас Зеленский пойдет на такое перемирие - хотя на него будут давить многие, включая западных политиков, - для него это стало бы политическим самоубийством.

"Стратегия России очевидна - откусывать от Украины кусок за куском. А верить тому, что говорит Россия с высоких трибун - это быть очень наивным. Мы помним, какие цели оглашала Россия перед началом военной операции: все произошло с точностью до наоборот. Вместо демилитаризации произошла серьезная милитаризация, радикально изменилось общественное настроение - раньше был определенный процент людей, которые считали, что с Россией надо договариваться и мириться", - говорит эксперт. И добавляет, что украинцы собственными глазами увидели, что из себя представляют "освободители", которые без разбора бьют залпами по гражданским объектам. "Это пришла орда. Одно дело -  виртуальные пропагандистские штампы, а другое - реальный опыт людей, которые все почувствовали на себе", - припечатал политолог.

Что касается высказываний российского генерала Шаманова, вещающего, что на "демилитаризацию" Украины уйдет чуть ли не 10 лет, то Андрей Золотарев заметил, что "в российской армии, так же как и в советской, генерал - это выживший из ума полковник". И добавил, что Россия много говорила о том, что треть армии у них модернизирована по самым современным стандартам, "однако на практике мы видим орду бурятских танкистов с китайскими любительскими рациями, перелицованную советскую технику, отсутствие нормальной логистики и снабжения. Отсюда и вытекает мародерство, грабежи и насилие по отношению к гражданскому населению". Скорее всего, по мнению Золотарева, рабочий вариант Кремля - дожать ситуацию до осени и дальше выйти на перемирие.

Геополитические комплексы

А на что же рассчитывает российский лидер, заваривший такую жуткую кашу? Мировая общественность в свое время кое-как "проглотила" аннексию Крыма и якобы самопровозглашенные "республики" в 2014 году, отреагировав относительно вялыми санкциями. Но тогда российская сторона пыталась изобразить хоть какое-то подобие "легитимности". Однако то, что происходит сейчас, уже просто не лезет ни в какие ворота.

"У Путина геополитические комплексы. Почему, если это могут делать США, допустим, в отношении того же Ирака, Россия не может подобным образом поступить с Украиной? Это говорится фактически открытым текстом. Второй момент - его идефикс о Советском Союзе 2.0. И без Украины, хотя бы ее значительной части - я имею в виду юго-восток, - об этом и речи быть не могло. Поэтому и была затеяна вся авантюра. Рассчитывали, что все завершится за 2-3 дня и мир в очередной раз смирится со свершившимся фактом. Но не получилось. Теперь очевидно пытаются шантажировать ядерной войной и той же пшеницей, блокируя украинские порты. Создают себе преференции на мировом рынке продовольствия и пытаются вести игру - мол, мы готовы разблокировать все, но снимите с нас санкции. Идет такая шулерская игра.

Ставка делается на то, чтобы сейчас, откусив очередной кусок Украины, договориться о прекращении огня, заключив "Минск-3" при участии Эрдогана и европейских политиков - чтобы тема Украины ушла на периферию, и потихоньку начать режим смягчения санкций: only business. Партнеров у Путина в Европе хватает.

Немало и тех, кто полагает, что мир приемлем любой ценой, в том числе и за счет интересов Украины", - заявил Андрей Золотарев.

Что касается стратегии Украины, то тут все непросто. "Украина - достаточно большая территория, которая может позволить и тактические отступления, чтобы сохранить вооруженные силы. Например, если бы в начале конфликта мы пытались воевать с врагом на границе, потери были бы значительные. Сейчас мы получили временную фору, но надо делать практические выводы. Мы должны меняться, трансформироваться, модернизироваться во всех сферах - с этим пока проблемы. Другой важный момент - миллиардная дыра в бюджете. Экономика - это ключевой вопрос. И ситуация угрожающая. Это и топливный кризис, который повлечет за собой рост цен и другие проблемы: фактически Украина потеряла половину экономики. Если нам действительно подставят плечо западные партнеры, то мы потянем. Но без внешней поддержки ситуация будет, мягко говоря, сверхсложной. Зеленский обозначил цели: вернуться к ситуации до 24 февраля и тогда уже вести переговоры. Сейчас не идет речь о захвате российских территорий, возвращении Крыма, как говорят некоторые чиновники - главное восстановить статус-кво и дальше уже решать вопросы дипломатическим путем. Однако понятно, что, даже если состоится какое-то перемирие, угроза войны не будет снята - Украине придется жить с этим долгие годы", - говорит эксперт.

Нефтяные недосанкции

Оценивая введение компромиссного нефтяного эмбарго, Андрей Золотарев считает, что на данном этапе это не окажет существенного влияния на ситуацию, потому что Евросоюз вновь пошел по половинчатому пути. "Понятно, что демократическим странам надо соблюсти политес перед своими избирателями. И считаться друзьями Путина в Европе сейчас крайне непопулярно. Но я прекрасно помню еще 70-е и 80-е годы и "газ в обмен на трубы". Я, конечно, не хочу сказать, что германских политиков десятилетиями коррумпировали, но то, что СССР, а потом Россия системно работала с деловыми и политическими кругами Германии - это факт. Политика - это искусство. Они не хотят лишать себя комфорта и получать проблемную ситуацию в экономике. Этим и определяется характер санкций: с одной стороны, хотят сохранить лицо перед избирателями, с другой - избежать экономических проблем и не обострять вопрос единства Евросоюза. Так что танкерную нефть не покупают, а только трубопроводную. Путина это вполне устраивает. Это не меняет ситуацию, при которой он ежедневно получает миллиард долларов от нефти и газа. Этого с головой хватит, чтобы продолжать финансировать войну. А ведь идея нефтяного эмбарго как раз и заключалась в том, чтобы перекрыть потоки. Но когда находишься за тысячи километров от боевых действий, трудно понять, что чувствуют люди под снарядами и бомбами".

Горячее лето

Если говорить о развитии ситуации в театре военных действий, то эксперт считает, что обострение достигнет своего пика в июне, дальше может появиться почва для перемирия. Но пока существует нынешний политический режим в России, априори он будет агрессивен: Украина будет под прицелом. "Путин мечтал войти в историю на склоне лет со своей идефикс о СССР 2.0. Но другое дело, что в историю можно войти, а можно вляпаться. Вот он и вляпался. Ни один политик не тянет за собой такой воз дурно пахнущего негатива, как Путин. Вопрос в том, как далеко зайдут санкции. Очевидно, Путин не рассчитывал на столь жесткий санкционный пакет. Но кислород все равно полностью не перекрыт. То, что москвичи теперь не смогут слетать на шопинг в Милан, недостаточно для того, чтобы сделать цену агрессии неприемлемой для Кремля. Думаю, нужно полгода-год, чтобы увидеть результаты санкционного режима. Вопрос в том, для кого цена войны окажется выше - для России или для Украины.

Понятно, что Путин будет пытаться вести войну на истощение: создать ситуацию, когда тяжесть внутриэкономических проблем вынудит Киев пойти на капитуляцию. Пока это выглядит фантастическим вариантом, ибо любой политик, который заговорит о "Минске-3" с Путиным - это политический самоубийца.

А Зеленский утер нос многим старым политикам. Многие думали, что он сбежит из Киева, но он остался и этим предопределил все. Если бы он с окружением уехал в Западную Украину или в Варшаву, думаю, Киев бы удержать не удалось".

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