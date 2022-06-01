В борьбе с растущими счетами Rīgas siltums надеется на помощь государства

В качестве примера она привела квартиру в 50 квадратных метров. Если в прошлом сезоне его обитателям за отопление пришлось платить 70 евро, то при цене на природный газ в 100 евро за мегаватт-час (МВтч), расходы на отопление квартиры составят около 145 евро.

Крузе сообщила, что Rīgas siltums подало заявление в комиссию по регулированию общественных услуг, предусматривающее повышение в августе текущего тарифа на тепло с 74,08 евро за один МВтч до 85,99 евро за МВтч.

В свою очередь, прогнозы свидетельствуют, что в новом отопительном сезоне тариф мог бы вырасти до 155 евро за МВтч.

Представители предприятия сегодня на пресс-конференции выразили надежду на то, что надеются на решения государства, которые снизят для жителей себестоимость в следующем отопительном сезоне, а также призвали жителей оценить возможности, как снизить расходы на отопление, например, снижая температуру воздуха на один градус, расходы на отопление сократятся на 5%.

В свою очередь, член правления Rīgas siltums Илварс Петерсонс выразил мнение, что расходы на отопление могут быть уменьшены на 20%. В качестве примера он упомянул замену радиаторов, установку терморегуляторов и аллокаторов, таким образом можно снизить потребление тепла и счета жителей за тепло сократятся на 20%, а также будут сэкономлены энергоресурсы и уменьшена зависимость Латвии от российского газа.