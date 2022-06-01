Суд утвердил 6 месяцев в колонии для Любови Соболь

Суд рассматривал жалобу защитника Соболь по так называемому "санитарному делу". Дело "о нарушении санитарных правил" в рамках борьбы с пандемией коронавируса было возбуждено в 2021 году против сторонников оппозиционера Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь, по данной статье проходили экс-глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Преображенский районный суд Москвы в августе 2021 года назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, посчитав ее виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Приговор был обжалован и не сразу вступил в силу.
СМИ 8 августа минувшего года сообщили, что бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией покинула РФ.
В конце сентября 2021 года Следственный комитет РФ возбудил против Навального и его сторонников, включая Соболь, уголовное дело "о создании экстремистского сообщества". По предъявленным статьям им грозит до 12 лет лишения свободы.
Объявлена в розыск МВД РФ
Позднее, 20 октября 2021 года, карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.
Симоновский районный суд Москвы 14 апреля заменил наказание по "санитарному делу" на 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Юристы обжаловали решение.
Басманный суд Москвы 19 мая заочно арестовал экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией по обвинению в создании экстремистского сообщества.