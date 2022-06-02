Эксперт: нужно увеличить поставки артиллерии в Украину

Граубе сказал, что война в Украине стала артиллерийской и что российские подразделения используют свою артиллерию для обстрела солдат на украинской стороне.

"Сейчас мы видим, что у них действительно нет артиллерии, чтобы защитить себя", - сказал он.

Он также сказал, что очень важно показать и рассказать о том, что происходит не только на линии фронта, но и на оккупированных Россией территориях. "Только так общество сможет видеть, что происходит на местах", - сказал Граубе.

Артиллерия играет важную роль в поставках западного оружия на Украину. Но присланное пока оружие в основном используется в контактных боях, например, для расстрела танка за несколько километров.

"Вот почему Украине срочно нужно оружие, способное нанести урон в глубине обороны противника", - сказал Граубе.