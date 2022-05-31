Украина получит от США ракеты с 70-километровым радиусом действия

"Уточняющие комментарии со стороны администрации президента США о MLRS в большей мере воодушевляют", - написал в Twitter Макфол.

"Украина получит новую партию управляемых ракет высокой точности с радиусом действия больше, чем те, что есть у Украины сейчас, однако это не будут ракеты, которыми можно было бы запустить вглубь России", - пояснил дипломат.

Как указывает издание Washington Post, обычная модель ракеты MLRS может достичь цели на расстоянии в 70 километров. Именно такие ракеты США и поставят Украине.

Другой подвид этих ракет, который может достичь цели на расстоянии в 300 километров, Украине пока не поставляется.

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Однако и эти ракеты с меньшим радиусом действия могут долететь в два раза дальше, чем ракеты, находящиеся сейчас на вооружении у Украины.

Напомним, в понедельник президент США Джо Байден сообщил, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты дальнего радиуса, которые потенциально могут достичь целей на территории России.