Как защитить кожу лица от пигментации и что ее вызывает

Пигментные пятна появляются, когда под воздействием различных факторов в организме изменяется количество меланина или кожного пигмента. Если организм вырабатывает или синтезирует слишком много меланина, на коже появляются пятна более темного оттенка, в свою очередь, если в организме - недостаточно меланина, это будет способствовать образованию светлых пятен. Одновременно с пигментными пятнами могут возникать кожные воспаления, зуд, а также рак кожи, который нередко скрывается за пигментными пятнами, поэтому за ними следует внимательно наблюдать и при подозрении следует обращаться к дерматологу, чтобы их проверить.

Миф 2 - Пигментные пятна на лице тревожат людей более старшего возраста

Хотя пигментные пятна заметно выражены у людей более старшего возраста (старше 50 лет), все чаще с этой проблемой сталкиваются и более молодые люди. Причина этого - чрезмерное пребывание на солнце и посещение солярия без использования солнцезащитных кремов с SPF-фильтром.

Вызванные солнечными лучами пятна накапливаются с годами из-за чрезмерного воздействия УФ-излучения и становятся более выраженными после 30 лет. Пигментные участки также могут накапливаться и становиться более выраженными через несколько лет в местах акне или повреждений кожи.

Миф 3 - Пигментные пятна можно удалить только с помощью дорогих косметических процедур

Уменьшить пигментные пятна можно различными методами - лазеротерапией, химическим пилингом, медикаментозной терапией, обработкой кожи специальными косметическими средствами, в том числе солнцезащитными кремами с SPF-фильтром. Также необходимо принимать пищевые добавки, содержащие антиоксиданты, которые позаботятся о балансе количества меланина в организме.

"Борьба с пигментными пятнами - это постоянная работа, требующая терпения. И даже если убрать пигментные пятна, нет гарантии, что они не возникнут повторно. Однако, пересмотрев свой образ жизни, привычки и регулярно ухаживая за кожей лица, можно контролировать и даже уменьшать пигментацию", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Миф 4 - Антипигментный крем осветляет кожу лица

Считается, что антипигментный крем придает коже лица белизну и, нанесением его на пигментные пятна, результата не получить. "Это - осень популярный миф. Антипигментный крем или сыворотку следует наносить равномерно по всей коже лица, так как это поможет контролировать перепроизводство меланина. Нанесение этого крема на большую площадь кожи не только борется с существующими пятнами, но и поможет предотвратить образование новых пигментных пятен", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Миф 5 - Интенсивное очищение кожи дает лучший результат

Наиболее распространенной ошибкой является слишком агрессивное очищение кожи лица или использование слишком интенсивных средств без учета состояния кожи и не прислушиваясь к ее потребностям. При интенсивном очищении кожи в надежде на более быстрый результат, можно повредить кожу и вызвать воспаление, которое, в свою очередь, может вызвать пигментацию.

“Кожу лица необходимо тщательно очищать по утрам и вечерам, чтобы на ней не накапливались остатки макияжа, грязь или пыль, пот и жиры. Для поддержания баланса естественных микробиомов кожи и защищающих кожу микроорганизмов рекомендуется выбирать безопасные для кожи очищающие средства - мицеллярную воду, гели, молочко или масла. Раз в неделю, в дополнение к ежедневным ритуалам ухода за кожей, можно выбрать нежный пилинг или очищающую маску, которые помогут удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи, оставляя ее гладкой, сияющей и ожившей. В свою очередь, после очищения кожу необходимо увлажнить сывороткой или кремом, подходящим для типа кожи лица", - рекомендует косметолог Катрина Блумберга.

Рекомендации, как защитить кожу лица от пигментации:

рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом с фильтром SPF 50+ или 100. При выборе защитного крема с SPF 50 будет регулироваться выработка меланина, предотвращая образование новых пигментных пятен, в свою очередь, защита кожи с SPF 100 полностью заблокирует доступ солнечных лучей к коже, тем самым не позволяя коже загорать. Альтернативным решением для согласования тона кожи лица с загаром на теле после принятия солнечных ванн является использование косметических средств для автозагара или тонального крема с SPF защитой от солнца. В борьбе с уже имеющимися пигментными пятнами поможет использование крема SPF 100 с лазеротерапией, фототерапией IPL в сочетании с ухаживающей косметикой;

находясь под воздействием прямых солнечных лучей, нужно носить солнцезащитные очки, головной убор и одежду из дышащей и закрывающей ткани;

кожу следует очищать и увлажнять ежедневно;

о проблемных зонах кожи следует позаботиться своевременно, чтобы воспаления или акне не вызывали бы пигментацию на коже лица;

рекомендуется употреблять пищевые добавки - селен, цинк, витамины А, Е, С, коллаген, МСМ - метилсульфонилметан (органическое соединение серы);

эти элементы помогут улучшить состояние кожи в случае пигментации, угревой сыпи и морщинах;

рекомендуется выбирать косметические средства, имеющие в своем составе витамин С, азелаиновую кислоту, тиамидол, ниацин.