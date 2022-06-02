Театр им. Чехова приглашает на летний сезон - на спектакли в июле и августе

В летний репертуар театра входят многие спектакли. Рассказываем подробнее о каждом из них.

Ghost Light: Успевшее завоевать популярность в Латвии цирковое объединение из Канады Machine de Cirque возвращается в Ригу – на этот раз с шоу на подкидных досках Ghost Light. Это представление о причинно-следственных связях мироздания - о падении и полете, о победе света над тьмой.

Канкун: В Мексике, на побережье Ривьера Майя, золотится на солнце Канкун, в 70–ых годах прошлого века – всего лишь рыбацкая деревушка, а сегодня – один из лучших курортов мира. В Канкуне волшебны только климат и сервис. И две супружеские пары – Реме и Висенте, Лаура и Пабло – намерены насладиться заслуженным отпуском и приятной компанией.

Человек из ресторана: Моноспектакль, в котором есть и любовь, и интрига, и юмор, и философия, поставлен по мотивам русской классики – ранней повести Ивана Шмелёва "Человек из ресторана". В центре сюжета – "маленький человек": тот, кого обстоятельства поместили в ряды робких и незаметных.

Граненка: Спектакль-импровизация, построенный на ситуациях, где так или иначе присутствует алкоголь. Сущность алкоголя невозможно показать как нечто самостоятельное, абстрактное; она проявляется в пространстве человеческих отношений - через свободу выбора.

Да здравствует Королева, виват!: Елизавета Тюдор и Мария Стюарт. Королева Английская и Королева Шотландская. Протестантка и католичка. Две соперницы, два полюса, две легенды. Две женщины, которые никогда не встречались, но оказали огромное влияние на судьбы друг друга – и на политику Европы. Эту яркую, острую, полную интриг и крутых поворотов пьесу можно сравнить и с приключенческим романом, и со шпионским триллером: капризы и заговоры, безрассудство и расчетливость, жертвы и выгода, любовь и ревность.

Момо!!!: Новый автор в репертуаре Рижского русского театра имени Михаила Чехова – современный французский драматург Себастьян Тьери! Некоторые его творческие ходы критики сравнивают с приемами Ф. Кафки и С. Беккета, при этом отмечая остроумно выписанные диалоги. Пьеса "Момо" была создана и поставлена в 2015 году, и Себастьян Тьери, будучи профессиональным актером, сам сыграл одну из ролей.

Село Степанчиково: Интриги, скандалы, похищение, изгнание, примирение и свадьба! Все это происходит, как обычно бывает у русских классиков, неподалеку от уездного города N. Хотя… зачем лукавить? Село Степанчиково, возможно, совсем рядом.

Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес: Молодой моряк Эдмон Дантес возвращается в Марсель, полный радостных надежд и веры в будущее: он будет капитаном "Фараона", его ждет невеста – самая прекрасная девушка на свете, он сможет обеспечить достойную старость любимому отцу. Но на пути Эдмона встают чужая зависть, подлость и страх – и через двадцать четыре года в Париже появляется таинственный граф Монте-Кристо.

Айболит: Из Африки поступили тревожные новости: у малюток бегемотиков болят животики, у акулят – зубки, к страусам прицепились вирусы… В общем, списку напастей нет конца. И вот беда: в далекой-далекой стране животных лечить некому, поэтому кто–то должен отправится туда, чтобы помочь больным. Во время спектакля маленькие зрители совершат увлекательное путешествие в Африку - в компании с весьма примечательным попутчиком.

Раймонд Паулс в Рижском русском театре: У Рижского русского театра имени Михаила Чехова сложились прочная дружба и тесное сотрудничество с маэстро Раймондом Паулсом, поэтому концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" посвящен совместно созданному и прожитому в Театре за 58 лет.

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Видео: Театр им. Чехова приглашает на летний сезон - на спектакли в июле и августе