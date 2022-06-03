Пт, 3.06.2022
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Осторожно, запахло 80-ми! Разбираем продолжение культового боевика "Топ Ган"

В кинотеатрах Латвии - продолжение культового боевика 80-х, фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, Майлзом Теллером и Дженнифер Коннелли. Авторы подкаста "Кина - будет!" разбирались в том, актуально ли в 2022 году кино про военных, да еще и прямиком из 80-х.

36 лет - столько понадобилось продолжению "Лучшего стрелка", чтобы добраться до экранов. Появились в продолжении и несколько актеров из оригинального фильма, но лучше всех сохранился, разумеется, неугомонный Том Круз, который в свои почти что 60 продолжает стремиться к реализму, самостоятельно выполнять львиную долю трюков, попутно требуя того же и от съемочной группы.

Во многом, как отметили авторы подкаста, второй "Топ Ган" поднимает тему  феномена Тома Круза и его поворота от ролей в авторском кино у Скорсезе, Кубрика, Томаса Андерсона и пр. - к иконе современного блокбастерного кино. И тут, как и ожидалось, мнения ведущих разделились.

О том, справился ли киноветеран Круз с очередным боевиком, уместен ли в 2022 году милитаристский блокбастер с четким привкусом шальных 80-х и что еще похожего можно посмотреть - в новом выпуске "Кина - будет!".

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