Осторожно, запахло 80-ми! Разбираем продолжение культового боевика "Топ Ган"

36 лет - столько понадобилось продолжению "Лучшего стрелка", чтобы добраться до экранов. Появились в продолжении и несколько актеров из оригинального фильма, но лучше всех сохранился, разумеется, неугомонный Том Круз, который в свои почти что 60 продолжает стремиться к реализму, самостоятельно выполнять львиную долю трюков, попутно требуя того же и от съемочной группы.

Во многом, как отметили авторы подкаста, второй "Топ Ган" поднимает тему феномена Тома Круза и его поворота от ролей в авторском кино у Скорсезе, Кубрика, Томаса Андерсона и пр. - к иконе современного блокбастерного кино. И тут, как и ожидалось, мнения ведущих разделились.

О том, справился ли киноветеран Круз с очередным боевиком, уместен ли в 2022 году милитаристский блокбастер с четким привкусом шальных 80-х и что еще похожего можно посмотреть - в новом выпуске "Кина - будет!".