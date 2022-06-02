11 июня в Риге состоятся концерты Александра Долгополова

Сеансы состоятся в 18:00 и 21:00.

Александр Долгополов – известный воронежский стендапер, резидент и комик московского Stand-Up Club#1. Он является участником множества юмористических проектов. Зрители могут вспомнить его по Youtube-шоу "Порараз Бирацца" и недавно стартовавшему сатирическому проекту "А что случилось?".

Долгополов не боится затрагивать острые темы и открыто высказывать свою позицию, которая далеко не всегда совпадает с мнением большинства. Однако, благодаря положительному посылу и доброжелательной энергетике, Александр нашел огромное количество поклонников по всему миру.

Его сольные концерты набирают миллионы просмотров на Ютуб, а шутки заставляют задуматься и делают людей лучше и добрее. К сожалению, комику пришлось покинуть Россию в свете последних событий. Но он не отчаивается и продолжает доносить свою точку зрения через юмор и уникальную подачу материала.

Часть заработанных с концерта средств Александр пожертвует благотворительным фондам, чтобы помочь пострадавшим от военных действий в Украине.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv.