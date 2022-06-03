Лиене Грейфане проделала долгий путь и приехала из России в Латвию

Грейфане проделала долгий и трудный путь от Сочи до Риги. Сначала она поехала в Санкт-Петербург, откуда вечером у нее был автобус до Таллинна.

Как сообщила Грейфане в социальных сетях, она прибыла в Таллинн на три часа позже, чем планировала, поскольку провела на границе пять часов.

Из-за задержки она опоздала на автобус до Риги, но успела купить последний билет на утренний рейс из Таллинна в столицу Латвии.

По словам Грейфане, последний раз она была в Латвии более трех лет назад. "Не могу дождаться встречи с любимыми!" - радовалась она.

Грейфане, известная в Латвии как Лиене Candy, шесть лет назад покинула родину, чтобы учиться режиссуре в Москве. В прошлом году она получила диплом режиссера и сейчас живет и работает в Сочи со своей семьей - мужем Игорем и младшим сыном Кристофером.

После вторжения России в Украину Грейфане опубликовала в своих социальных сетях эмоциональный пост, в котором сообщила, что не намерена покидать Россию. "Я не выбирала войну и не поддерживаю ее. Но я решила начать свою карьеру шесть лет назад, оставив все, что строила в Латвии с детства. Вы просите меня оставить работу, дом, друзей, школу ребенка и его друзей, чтобы ваши сердца были довольны мыслью, что ни один латвиец не живет в России.

Тогда у меня встречный вопрос: кто из вас предложит мне работу, работу моему мужу, чтобы можно было жить, а не выживать? Оплачивать латвийские космические счета, топливо и т. д. Куда вы предлагаете мне переехать?

Готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2000 евро, потому что, глядя на то, сколько что стоит в Латвии, с меньшей зарплатой вытянуть будет сложно", - сообщила Грейфане в социальных сетях.