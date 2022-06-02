В Латвии смогут блокировать сайты, продающие устройства для просмотра запрещенных телепрограмм

"Несомненно, в век информации возрастает роль электронных коммуникаций, сетей фиксированной и мобильной связи. Технологии постоянно развиваются и совершенствуются, потребность в качественных интероперабельных электронных коммуникациях стремительно растет, в том числе на международном уровне, и это требует соответствующего регулирования", - ранее говорил председатель Комиссии по хохяйственной, аграрной, экологической и региональной политике Кришьянис Фелдманс, приветствуя сотрудничество различных учреждений в процессе разработки закона.

Зачем?

Поправки к закону направлены на обеспечение регулирования технологически нейтральных сетей и услуг электронных коммуникаций, целостности и связности сетей и непрерывности предоставления услуг.

Закон будет определять защиту интересов государства, пользователей и коммерсантов электронной связи, защиту данных пользователей, а также способствовать доступности универсального обслуживания.

Что нового для NEPLP?

Закон также включает нормы, укрепляющие возможности Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Новое положение предусматривает, что NEPLP сможет ограничивать доступ к веб-сайтам, на которых популяризируется или продается оборудование для доступа к запрещенным на территории страны аудио- и аудиовизуальным программам.

Ранее NEPLP могла ограничивать доступ к веб-сайтам, распространяющим контент, который угрожает или может угрожать безопасности или общественному порядку в стране, сайтам для азартных игр и интернет-ресурсам, предоставляющим незарегистрированную коммерческую деятельность, услуги, и т.д.

Закон также предусматривает для коммерсанта электронной связи особые обязанности в чрезвычайных ситуациях, которые непосредственно связаны с национальной безопасностью.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.