Видео ⟩ В Пярну из фуры выпали тысячи бутылок с латвийским пивом
В пярнуском районе Раэкюла, на пересечении улиц Лийви-теэ и Рижского шоссе, в четверг вечером из грузовика выпали тысячи бутылок с латвийским пивом Aldaris, пишет Rus.postimees.
В пярнуском районе Раэкюла, на пересечении улиц Лийви-теэ и Рижского шоссе, в четверг вечером из грузовика выпали тысячи бутылок с латвийским пивом Aldaris, пишет Rus.postimees.
Авария произошла около 19 часов, когда грузовик, сворачивающий с Лийви-теэ на Рижское шоссе, наклонился во время поворота влево и на дорогу упали десятки ящиков с пивом по двадцать бутылок в каждом. По словам очевидца, на дорогу, вероятно, выпали тысячи бутылок.
Люди в происшествии не пострадали, но движение на перекрестке было несколько затруднено. После аварии водитель убрал часть бутылок с дороги, чтобы пропустить автомобили.
"Движение немного затруднено, но в основном из-за любопытства людей. Снимают, фотографируют, делают селфи", - рассказал один из прохожих.
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