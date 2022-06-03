Пт, 3.06.2022
В историю можно войти, а можно вляпаться. Вот Путин и вляпался Андрей Золотарев, политолог
Андрей Золотарев, политолог

Видео ⟩ В Пярну из фуры выпали тысячи бутылок с латвийским пивом

В пярнуском районе Раэкюла, на пересечении улиц Лийви-теэ и Рижского шоссе, в четверг вечером из грузовика выпали тысячи бутылок с латвийским пивом Aldaris, пишет Rus.postimees.

Авария произошла около 19 часов, когда грузовик, сворачивающий с Лийви-теэ на Рижское шоссе, наклонился во время поворота влево и на дорогу упали десятки ящиков с пивом по двадцать бутылок в каждом. По словам очевидца, на дорогу, вероятно, выпали тысячи бутылок.

Люди в происшествии не пострадали, но движение на перекрестке было несколько затруднено. После аварии водитель убрал часть бутылок с дороги, чтобы пропустить автомобили.

"Движение немного затруднено, но в основном из-за любопытства людей. Снимают, фотографируют, делают селфи", - рассказал один из прохожих.

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