Лукашенко: Минск разрешит транзит украинского зерна в обмен на доступ к балтийским портам

С 24 февраля, когда Россия начала вторжение на Украину, Киев больше не может использовать для экспорта зерна свои черноморские порты, заблокированные российским флотом.

Экспорт зерна с Украины через Белоруссию является одним из вариантов, которые обсуждались на переговорах в ООН об увеличении поставок зерна на мировой рынок для предотвращения надвигающегося продовольственного кризиса.

Второй вариант - разблокировать черноморские порты.

В пятницу в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Лукашенко заявил, что готов предоставить свою железную дорогу для перевозки украинского зерна через Белоруссию в страны, которые согласятся открыть доступ к своим портам.

"При этом самое главное, что было отмечено в ходе беседы, это чтобы эти порты в Германии, Польше, Прибалтике или России также были открыты для белорусских товаров", - цитирует Лукашенко "Белта". "Если будут созданы условия для транзита украинского зерна, порты, которые будут его обслуживать, должны быть готовы к загрузке и белорусских товаров".

Белоруссия является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, но санкции, введенные Западом в отношении Минска в ответ на жестокое подавление протестов, приостановили экспорт белорусской продукции через балтийские порты.

Санкции, наложенные на Москву с началом полномасштабной войны против Украины, повлияли также на российский экспорт удобрений, подорвав глобальные цепочки поставок и усугубив риск глобального продовольственного кризиса.