Воюющие в Украине латвийцы обратились за помощью

В Twitter-аккаунте латвийцев говорится, что они, в том числе бывший председатель Крустпилсского районного совета Гундар Калве из батальона "Карпатская Сечь", остро нуждаются в машине, так как многие транспортные единицы были уничтожены в бою. Желающие также могут пожертвовать деньги.

"В последние дни они находятся под непрерывными мощными артиллерийскими обстрелами в одной из самых горячих точек фронта. Каждый день в подразделении есть убитые и раненые", - говорится в сообщении в Twitter.

Подлинность аккаунта LETA подтвердил Юрис Юрашс, бывший депутат Сейма, воюющий в составе батальона "Карпатская Сечь". Он указал, что в батальоне больше нет внедорожников, пригодных для боевых условий. Несколько батальонных автомобилей, в том числе медицинский, были уничтожены в ходе очередной российской атаки в четверг, 2 июня.

Больше всего нужны именно пикапы, но подойдут и другие типы внедорожников, отметил Юрашс.

Жертвователи могут передать автомобиль организатору так называемого "Twitter-конвоя" Рейнису Позняксу, который с начала войны участвует в инициативе по доставке автомобилей к украинской границе. Позняк и его соратники уже доставляют автомобили батальону "Карпатская Сечь", сообщил Юрашс.