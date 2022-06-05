В галактике Млечный Путь могут проживать четыре враждебные инопланетные цивилизации

В новом исследовании (которое, впрочем, еще не было рассмотрено другими учеными) опубликованном на arXiv, ученый задается довольно своеобразным вопросом, а именно, какова вероятность того, что человечество когда-нибудь столкнется с враждебной инопланетной цивилизацией, которая сможет и захочет завоевать нашу планету?

Автор исследования Альберто Кабалеро начал искать ответ на этот вопрос, вглядываясь не в небо, а в историю человечества. Конкретно, возможность существования враждебной инопланетной цивилизации он оценивал исходя из того, насколько возможна была бы неприязнь человечества к жизни на некой экзопланете.

В исследовании Кабалеро сначала подсчитал страны, которые в период с 1915 по 2022 год вторглись в другие страны. Выяснилось, что в этот период какое-либо вторжение осуществили 51 из 195 народов мира. Затем он оценил вероятность нападения каждой страны на основе ее военного финансирования.

В конце концов Кабалеро подсчитал, что шанс человека завоевать другую обитаемую планету составляет 0,028%. Правда, следует отметить, что эти оценки относятся к нынешнему состоянию человечества, когда человек не в состоянии совершать даже межзвездные путешествия, не говоря уже о завоевании другой обитаемой планеты.

Если текущие оценки верны, межзвездные путешествия будут невозможны еще как минимум 259 лет. Это Кабалеро вычислил, используя шкалу Кардашева.

Противоположным образом же Кабалеро подсчитал, что в галактике Млечный Путь может быть около четырех враждебных инопланетных цивилизаций, которые смогут завоевать Землю. Следует признать, что причин для беспокойства все-таки нет, так как вероятность контакта человека с одной из этих враждебных цивилизаций очень мала.