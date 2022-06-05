Прилучный и Брутян: стала известна причина их совместного отдыха

В Telegram-каналах появились фотографии документов из загса, где якобы поженились актеры. В отпуске пара активно демонстрировала чувства, делилась фотографиями. Часть поклонников решили, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян скорее всего на съемках, а фото - это лишь пиар.

"Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный - замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков", - написала 26-летняя актриса в сторис, показав на фото съемочную команду и оборудование.

ФОТО: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan/

Часть поклонников вздохнули с облегчением. Они предположили, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович все еще вместе.

Напомним, вокруг 34-летнего актера после развода с Агатой Муцениеце постоянно ходят разные слухи.