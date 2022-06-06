Илон Маск поставил ультиматум сотрудникам Tesla

В пятницу, 3 июня, Маск разослал руководству Tesla электронное письмо, в котором сообщил, что нужно прекратить нанимать новых сотрудников, потому что у него "очень плохое предчувствие" в отношении экономики, и нужно сократить 10% рабочей силы компании.

Однако в субботу в Twitter он заявил, что количество сотрудников увеличится.

Илон Маск выдвинул ультиматум сотрудникам руководящих должностей Tesla, заявив, что они должны вернуться к работе в офис и "перестать лениться" или уйти с работы.

"Все сотрудники Tesla должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

Кроме того, офис должен быть там, где находятся ваши коллеги, а не какой-то "удаленный псевдоофис". Если вы не появитесь, мы будем считать, что вы уволились.

Чем больше ваша роль в компании, тем заметнее должно быть ваше присутствие.

Вот почему я так много бывал на заводе - чтобы люди видели, как я работаю вместе с ними. Если бы я этого не делал, Tesla давно бы обанкротилась.

Конечно, есть компании, которые не ставят таких требований, но когда они в последний раз выпускали отличный продукт? Прошло некоторое время. Tesla уже создавала и будет создавать и производить самые захватывающие и значимые продукты в мире. Ленясь, это не получится", - написал миллиардер в письме всем сотрудникам Tesla.

Уже сообщалось, что в конце марта Tesla Motors открыла свою первую так называемую гигарфабрику в Европе недалеко от Берлина, чтобы составить более жесткую конкуренцию немецким автопроизводителям.

Компания заявила, что на ее"гигарфабрике" будет работать 12 000 человек, и она будет производить 500 000 автомобилей в год.