Bermudu Divstūris о жюри на Supernova и честном голосовании: "Мы гордимся своим выступлением"

Острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken. Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūris рассказали, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.
"Мы гордимся своим выступлением. Нам очень понравилось. Мы рады за проделанную работу", - сказали участники Bermudu Divstūris.
Конечно, у парней остались вопросы к жюри, но в остальном они всем довольны. Правда, было предложение о том, что было бы неплохо изменить правила голосования, чтобы была возможность с одного телефона проголосовать только единожды, а не сколько хочешь раз.
Кроме того, участники коллектива Бицепс и Трицепс (настоящие имена - Марат Оглезнев и Эмилс Балцерис) рассказали о новом альбоме Vidēji Glīts, который уже доступен на Spotify и других стриминговых площадках. Физически пластинку можно приобрести только на концертах группы.
"Оленька - наша новая дива", - отозвались они о латвийской певице Ольге Раецкой, пообещав, что их новый клип будет не менее жарким, чем закуска на гриле.
Для приготовления блюда к пиву Heineken им понадобились перец халапеньо, прошутто (или хамон) и сливочный сыр.