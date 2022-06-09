Bermudu Divstūris о жюри на Supernova и честном голосовании: "Мы гордимся своим выступлением"

Трицепс (наст. имя - Эмилс Балцерис) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, у парней остались вопросы к жюри, но в остальном они всем довольны. Правда, было предложение о том, что было бы неплохо изменить правила голосования, чтобы была возможность с одного телефона проголосовать только единожды, а не сколько хочешь раз.

Бицепс (наст. имя - Марат Оглезнев) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того, участники коллектива Бицепс и Трицепс (настоящие имена - Марат Оглезнев и Эмилс Балцерис) рассказали о новом альбоме Vidēji Glīts, который уже доступен на Spotify и других стриминговых площадках. Физически пластинку можно приобрести только на концертах группы.

Bermudu Divstūris и Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Оленька - наша новая дива", - отозвались они о латвийской певице Ольге Раецкой, пообещав, что их новый клип будет не менее жарким, чем закуска на гриле.

Для приготовления блюда к пиву Heineken им понадобились перец халапеньо, прошутто (или хамон) и сливочный сыр.

Подробный рецепт найдете здесь.

Перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец необходимо было разрезать вдоль пополам, не удаляя плодоножку, и почистить от семян. Наполнить каждую половинку перца сливочным сыром и обернуть в хамон. После чего - зажарить на гриле.

Фаршированный перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Далее все выложить на разогретый гриль и обжарить со всех сторон, пока прошутто не станет нежным и хрустящим.

Закуска к пиву готова! Приятного аппетита!

О том, как у музыкантов шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске шоу "Знаменитости на углях".

Галерея: Bermudu Divstūris