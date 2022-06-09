Пт, 17.06.2022
Латвия, Литва и Эстония никогда не входили в состав Советского Союза Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист
Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист

"Жарим не только мясо": Bermudu Divstūris о "Евровидении" и горячем клипе с Раецкой

Острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken. Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūris рассказали, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.

"Мы гордимся своим выступлением. Нам очень понравилось. Мы рады за проделанную работу", - сказали участники Bermudu Divstūris.

Трицепс (наст. имя - Эмилс Балцерис) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, у парней остались вопросы к жюри, но в остальном они всем довольны. Правда, было предложение о том, что было бы неплохо изменить правила голосования, чтобы была возможность с одного телефона проголосовать только единожды, а не сколько хочешь раз. 

Бицепс (наст. имя - Марат Оглезнев) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того, участники коллектива Бицепс и Трицепс (настоящие имена - Марат Оглезнев и Эмилс Балцерис) рассказали о новом альбоме Vidēji Glīts, который уже доступен на Spotify и других стриминговых площадках. Физически пластинку можно приобрести только на концертах группы. 

Bermudu Divstūris и Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Оленька - наша новая дива", - отозвались они о латвийской певице Ольге Раецкой, пообещав, что их новый клип будет не менее жарким, чем закуска на гриле. 

Для приготовления блюда к пиву Heineken им понадобились перец халапеньо, прошутто (или хамон) и сливочный сыр.

Подробный рецепт найдете здесь. 

Перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец необходимо было разрезать вдоль пополам, не удаляя плодоножку, и почистить от семян. Наполнить каждую половинку перца сливочным сыром и обернуть в хамон. После чего - зажарить на гриле. 

Фаршированный перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Перец на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Далее все выложить на разогретый гриль и обжарить со всех сторон, пока прошутто не станет нежным и хрустящим.

Закуска к пиву готова! Приятного аппетита!

О том, как у музыкантов шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске шоу "Знаменитости на углях".

Галерея: Bermudu Divstūris

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