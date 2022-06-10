10 разочарований. Пользователи Сети рассказали, как на самом деле выглядят известные туристические места

Дубай

"Искусственно созданный город без своей души и культивируемой культуры. Беззастенчиво много ярких фонарей, рекламных щитов и витрин, пустота которых дополняется запредельно высокими небоскребами и гигантскими торговыми центрами".

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Лувр - музей в Париже

"Хорошо, что в центре внимания Лувра находится портрет Моны Лизы. А это значит, что другие залы с бесчисленным количеством работ известных художников не будут так переполнены людьми. Когда я посетил этот музей, я провел у портрета две минуты. В основном чтобы восхититься усилиями любопытных туристов приблизиться к Моне Лизе".

ФОТО: reddit.com

Диснейленд

"В Диснейленде, чтобы поесть, лишь одному человеку нужно как минимум 50 долларов в день. А желая развлечься, когда людей меньше, попадете только в 4 или 5 мест. Если людей будет больше - радости еще меньше, так как, отстояв в очередях, времени хватит лишь на два-три аттракциона".

ФОТО: reddit.com

Колесо обозрения London Eye

"Цена билетов на London Eye необоснованно высокая, и еще предстоит стоять в долгих очередях. Если хотите насладиться панорамой Лондона, я бы лучше посоветовал отправиться в Собор Святого Павла, даже если вы нерелигиозны. Это будет дешевле, и если физическая подготовка позволяет, можно подняться до крыши церкви и наблюдать вид оттуда".

ФОТО: reddit.com

Лас-Вегас

"В Лас-Вегасе я не получил никаких новых впечатлений. Было интересно посмотреть отели, которые оформлены по определенной тематике, но, так или иначе, этот город без своей души и культуры, его дизайн подчинен развлечениям".

ФОТО: reddit.com

Неаполь

"По окончании колледжа я отправился в Европу и провел месяц в Италии. Неаполь, на мой взгляд, худший город, в котором я был. Было грязно, хаотично, небезопасно, повсюду мусор".

ФОТО: reddit.com

Музей пива Guinness в Дублине

"Хотя туристам на территории пивоварни предлагают пивные туры Guinness, они полностью обманчивы. Пиво там больше не делают".

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Египет

"Все прекрасное и историческое со времен древних цивилизаций теперь забыто перед лицом "наследства", оставленного современными людьми в районах пирамид. Представьте себе самую грязную часть Индии и добавьте к ней песка - вот реальность современного Египта".

ФОТО: reddit.com

Пляж Марселя

Calanque de Sormiou в Марселе считается одним из самых красивых пляжей. По крайней мере на туристических рекламных изображениях он показан с лазурной морской водой и белым песком. Но вместо этого я увидел маленькую, переполненную и грязную песчаную полосу. Оказывается, не нужно верить всему, что изображено на открытках".

ФОТО: reddit.com

Ниагарский водопад в США

"Я не думал, что водопад будет в самом городе. Мне казалось, что вокруг будет национальный парк, но вся окрестность этого места назначения выглядела как один большой торговый центр".

ФОТО: reddit.com