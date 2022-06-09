100 дней войны: "Пора отойти от дешевой пропаганды, которая есть с обеих сторон"

Игра на истощение

Что касается нанесенного в выходные удара по Киеву, речь идет о Дарницком вагоноремонтном заводе на окраине города, но где много жилых построек. "Удар этот не случайный - это предупреждение, которое вписывается в угрозы России нанести удары по тем местам, которые не обстреливали ранее. Это предупреждение и западным посольствам, которые возвращаются в Киев, и намек на то, что Россия начнет наносить удары по столице в случае наращивания военных поставок, а также демонстрация того, что Россия намерена играть вдолгую, истощая Украину.

Ведь проблемы, вызванные санкциями, нарастают в России слишком медленно и Россия далека от исчерпания ресурса. Украине в данной ситуации гораздо сложнее.

ООН например, заявляет, что, если война затянется, девять из десяти украинцев могут оказаться за чертой бедности. Сейчас в стране 8 млн переселенцев. Плюс есть риск психологического истощения", - говорит эксперт.

Отметим, что если еще совсем недавно говорили, что война вот-вот закончится, теперь есть опасения, что она затянется: такие версии стали звучать все чаще. У этого есть и некоторые плюсы, и минусы. "Но надо понимать, что воюют ресурсы - это деньги и капитал. Поэтому и вокруг зерна сейчас такая суета - это тоже гибридное оружие России, которое она использует против мира. Эта война меняет не только геополитическую модель, но и всю структуру экономических отношений. И ряд игроков не заинтересованы, чтобы она затянулась. Поэтому, например, Германия, Франция, Италия пытаются в информационном пространстве прощупать возможности уступок Украины: сохранить лицо Путина, поступиться территориями, лишь бы война закончилась".

Олег Постернак говорит, что о реальных мирных переговорах речь может пойти лишь тогда, когда война из боевой стадии перейдет в политическую. Но пока этого нет.

"Было очевидно, что мартовские переговоры в Стамбуле - это просто маневры. Настоящие переговоры еще впереди. Они будут очень тяжелыми. Возможно, самыми тяжелыми за всю историю украинско-российских отношений", - подчеркнул эксперт.

Переговоры могут начаться, если Россия достигнет заявленных целей битвы за Донбасс и выйдет к административным границам областей: тогда Россия может протестировать возможность переговоров и поднимет этот вопрос. Украина же наверняка откажется следовать этой логике - ведь все предыдущие постулаты переговоров стали неактуальными: потому что она смогла отбить атаку с севера и в принципе локализировать войну на участке фронта в 1300 км на юге и востоке. В свою очередь, Украине выгоднее добиться военных преимуществ и только тогда выйти на стадию переговоров. "Россия же хочет выиграть битву за Донбасс и принудить Украину к переговорам при помощи западной элиты, которая будет давить на Зеленского, говоря об обеспокоенности продовольственной проблемой в мире, миграции и т. п.", - подчеркнул Олег Постернак.

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