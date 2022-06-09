Пт, 10.06.2022
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

100 дней войны: "Пора отойти от дешевой пропаганды, которая есть с обеих сторон"

Женщина проходит мимо мешков с песком, установленных для защиты от российских обстрелов, центр Киева, 7 июня 2022. ФОТО: AP Photo/Efrem Lukatsky/scanpix

Минуло уже более 100 дней войны, ежедневно уносящей сотни жизней. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, война приобрела позиционный характер, а ситуация сложилась патовая. Вооружение от союзников поступает, но далеко не в тех объемах, как хотелось бы. И если раньше эксперты прочили относительно быстрое завершение военного конфликта, то теперь прогнозы более осторожные. Об этом RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком.

Патовая ситуация

Оценивая результаты 100 дней войны, немецкие военные эксперты, опрошенные DW, отметили, что изначально в этой операции Россия допустила очень много ошибок, в том числе и неверно оценила ситуацию, полагая, "что в Украине нет национальной политической идентичности" и ситуация будет развиваться как в 2014 году, когда было совершено вторжение в регионы, где люди дружелюбно относились к России и не очень хотели поддерживать Украину - в Крыму и Донбассе. Это создало ложное представление о том, что такая ситуация будет и во всей Украине. В связи с этим Россия была плохо подготовлена логистически и не имела приоритетных направлений для наступления.

Однако в так называемой "второй фазе специальной военной операции" все эти ошибки постарались учесть.

Между тем, цитирует BBC президента Украины Владимира Зеленского, война приобрела позиционный характер: наступать на востоке Украина не может, так что ситуация там сложилась патовая. По словам президента Зеленского, ситуация эта совершенно неприемлема. "Мы уступаем в смысле оборудования, и поэтому наступать не можем, - сказал Зеленский. - Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом". Выступая на конференции, организованной редакцией Financial Times, президент раскритиковал те западные страны, которые ведут переговоры о судьбе Украины за ее спиной и пытаются смягчить введенные против России санкции. По словам Зеленского, "победы нужно добиваться на поле боя".

Он тем не менее подчеркнул, что, как и прежде, готов к переговорам непосредственно с Владимиром Путиным, потому что "больше говорить не с кем".

Между тем обещанное тяжелое вооружение стало поступать в страну. Как сообщает BBC, Великобритания вслед за США направит в Украину артиллерию большой дальности, несмотря на угрозу обострения отношений с Россией: реактивная система залпового огня M270 поможет Украине лучше защитить себя от российской агрессии.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее будут поставляемые Украине странами Запада вооружения, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Отметим, что в конце минувшей недели Киев вновь подвергся обстрелу - впервые с конца апреля.

Войдут в историю

"Спустя сто дней после военного вторжения Украина нуждается в критическом подходе в понимании сути этой войны и оценке стратегии действий - своих и противника. Пора избавиться от иллюзий, и хотелось бы уже отойти от дешевой пропаганды, которая на самом деле есть с обеих сторон.

Проблема в том, что спустя 100 дней войны среднестатистический украинец по-прежнему избегает реалистического анализа.

Олег Постернак ФОТО: Из личного архива

Для него война - это в первую очередь тяжелая травма. Люди не понимают, когда война закончится. А в обществе идут дискуссии на такие темы, как получение гражданства Невзоровым, о российской журналистке-пропагандистке Овсянниковой… А украинская власть выстраивает свое поведение с оглядкой на текущие настроения избирателей. При этом отрадно, что президент Зеленский все-таки сохраняет рациональную взвешенность и на днях заявил, что не надо расслабляться - война может коснуться и уже коснулась каждого украинца", - заявил RUS TVNET Олег Постернак.

Оценивая ситуацию на фронте, эксперт отметил, что мы не можем говорить о каком-то существенном прорыве с российской стороны, но и о каком-то стратегическом переломе со стороны Украины или переходе в контрнаступление говорить тоже рано.

"Но примечательно, что даже Северодонецк при мощнейшем артиллерийском обстреле Россия не может взять. При этом гибнут высокопоставленные военные - уже подтверждена смерть нескольких российских генералов. Есть неплохие новости из Херсонской области - украинская армия отодвинула позиции российских войск. В ряде населенных пунктов оккупанты тоже отступили. Сейчас мы наблюдаем кризис второго этапа войны, заявленного россиянами, однако и Украина пока не может продемонстрировать положительную динамику. Проблема в том, что Россия проводит работу над ошибками и оперативно корректирует действия. У российской армии нет единой мотивации - они не понимают, зачем и за что они воюют.

Однако у них появилась профессиональная мотивация - после первых поражений они разозлились: для российской военщины война становится делом чести и актом возмездия.

Плюс изменилась стратегия. В свое время российские войска отступили от Киева, потому что у них были растянуты логистика и военные коммуникации. Теперь же на Донбассе они защищены хорошим приграничным тылом. А вот у Украины инфраструктура находится под угрозой постоянных ракетных обстрелов. И это все надо учитывать. Но даже в таких невероятно сложных условиях украинская армия продолжает держать стратегическую оборону - это войдет в историю военных операций", - говорит Олег Постернак.

Игра на истощение

Что касается нанесенного в выходные удара по Киеву, речь идет о Дарницком вагоноремонтном заводе на окраине города, но где много жилых построек. "Удар этот не случайный - это предупреждение, которое вписывается в угрозы России нанести удары по тем местам, которые не обстреливали ранее. Это предупреждение и западным посольствам, которые возвращаются в Киев, и намек на то, что Россия начнет наносить удары по столице в случае наращивания военных поставок, а также демонстрация того, что Россия намерена играть вдолгую, истощая Украину.

Ведь проблемы, вызванные санкциями, нарастают в России слишком медленно и Россия далека от исчерпания ресурса. Украине в данной ситуации гораздо сложнее.

ООН например, заявляет, что, если война затянется, девять из десяти украинцев могут оказаться за чертой бедности. Сейчас в стране 8 млн переселенцев. Плюс есть риск психологического истощения", - говорит эксперт.

Отметим, что если еще совсем недавно говорили, что война вот-вот закончится, теперь есть опасения, что она затянется: такие версии стали звучать все чаще. У этого есть и некоторые плюсы, и минусы. "Но надо понимать, что воюют ресурсы - это деньги и капитал. Поэтому и вокруг зерна сейчас такая суета - это тоже гибридное оружие России, которое она использует против мира. Эта война меняет не только геополитическую модель, но и всю структуру экономических отношений. И ряд игроков не заинтересованы, чтобы она затянулась. Поэтому, например, Германия, Франция, Италия пытаются в информационном пространстве прощупать возможности уступок Украины: сохранить лицо Путина, поступиться территориями, лишь бы война закончилась".

Олег Постернак говорит, что о реальных мирных переговорах речь может пойти лишь тогда, когда война из боевой стадии перейдет в политическую. Но пока этого нет.

"Было очевидно, что мартовские переговоры в Стамбуле - это просто маневры. Настоящие переговоры еще впереди. Они будут очень тяжелыми. Возможно, самыми тяжелыми за всю историю украинско-российских отношений", - подчеркнул эксперт.

Переговоры могут начаться, если Россия достигнет заявленных целей битвы за Донбасс и выйдет к административным границам областей: тогда Россия может протестировать возможность переговоров и поднимет этот вопрос. Украина же наверняка откажется следовать этой логике - ведь все предыдущие постулаты переговоров стали неактуальными: потому что она смогла отбить атаку с севера и в принципе локализировать войну на участке фронта в 1300 км на юге и востоке. В свою очередь, Украине выгоднее добиться военных преимуществ и только тогда выйти на стадию переговоров. "Россия же хочет выиграть битву за Донбасс и принудить Украину к переговорам при помощи западной элиты, которая будет давить на Зеленского, говоря об обеспокоенности продовольственной проблемой в мире, миграции и т. п.", - подчеркнул Олег Постернак.

Поставки оружия

Эксперт рассказал, что поставки оружия продолжаются: программ стратегического сотрудничества достаточно. У страны сейчас большая потребность в артиллерии и боеприпасах, ведь это война в первую очередь техники. Однако есть определенные проблемы. "Западная военная бюрократия не настолько быстрая, как нам хотелось бы. Рассчитывать на оперативность очень сложно.

Да, поставки идут - но это не те объемы, которые позволили бы нам резко достичь стратегического преимущества. Не все это понимают и рассчитывают на резкий перелом.

Кроме того, помощь Запада дозированная - это и финансовые моменты, и опасения, что Украина нанесет удары по территории РФ и это поставит угрозу перерастания украино-российского конфликта в нечто большее, возможно, даже в третью мировую войну. И эти риски и страхи довлеют над частью западной элиты", - говорит эксперт.

Что касается высказываний Лаврова, грозящего "отодвигать от своей территории линию угрозы", то это лишь слова. "Если проанализировать все угрозы Лаврова, Шойгу, Медведева и прочих чиновников, то видно, что к реальной реализации там способен лишь мизерный процент. Это все блеф. На днях три страны закрыли воздушное пространство для Лаврова, и он не смог попасть в Сербию - это нонсенс, великой сверхдержаве мира указали ее место. И какая реакция России? Никакой. Какая у них была реакция, когда Турция несколько лет назад сбила российский самолет? Никакой. Не всегда Россия отвечает синхронно и достойно. Это типичная византийская внешнеполитическая линия. Когда ей выгодно, когда чувствует слабость коалиции, партнера, страны - тогда пользуется всеми возможностями, чтобы показать свою мнимую силу.

А когда сталкивается с серьезными намерениями и явно агрессивными ответными действиями, Россия играет уже совсем другую скрипку - ограничиваясь пропагандистскими дискурсами перед своей внутренней аудиторией, которыми можно оправдать все что угодно.

Так что я не думаю, что угрозы Лаврова являются серьезными. Хотя бы потому, что его позиции сейчас в России очень сильно ослаблены. В российской элите сейчас обострились процессы межклановой конкуренции, и Лавров - в роли стрелочника неудавшейся и провальной российской внешней политики", - заключил Постернак.

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