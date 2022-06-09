Фото ⟩ 50 клещей за 3 часа в латвийском лесу: почему в этом году их особенно много?

В соцсети Twitter энтомолог Угис Питеранс опубликовал запись, в которой рассказал, сколько клещей к нему присосалось за три часа прогулки по лесу.

"Я довольно нейтрально отношусь к клещам, но вчера попал в какое-то мега-царство клещей. После трехчасовой прогулки снял с себя больше 50 клещей, большая часть из них уже присосались. За день всего более 70. Так много у меня впервые", - рассказал Питеранс.

Pret ērcēm man kopumā ir gana neitrāla attieksme, bet vakat iekūlos kaut kādā ērču mega valstībā. Pēc 3h pastaigas no sevis nolasīju nepārspīlējot 50+ ērces (mazās nimfas gan), kas lielākā daļa jau bija paspējušas piesūkties. Dienā kopā vairāk kā 70. Tik daudz man pirmo reizi 😱 pic.twitter.com/qhPI9mEncO — Uģis Piterāns (@UPiterans) June 6, 2022

Дрейманис объясняет, что клещи хорошо перезимовали, поэтому их активность возрастает в более теплую погоду. Однако распространение клещей неравномерно. В разреженных сосновых лесах клещи будут встречаться реже, а во влажных лиственных лесах и подлеске их может быть много. Клещи живут на высоте чуть более метра, благодаря чему им легко прицепиться как к диким, так и к домашним животным, а также к человеку, подчеркивает энтомолог.

Он советует подумать о подходящей одежде, отправляясь в лес. В свою очередь, по возвращении из леса или сада следует тщательно осмотреть себя у зеркала, чтобы избежать присасывания клеща.

В настоящее время в отдельных местах наблюдается огромное количество комаров, но их распространение более локальное. Там, где есть различные мелководные водоемы, где вода держится достаточно долго, создается благоприятная среда для развития личинок комаров.

Энтомолог пояснил, что продолжительность активности комаров будет зависеть от погоды летом. Комаров в год может быть от двух до трех поколений. Весной первое поколение комаров - это около 30 видов, обитающих в Латвии, они вылупляются примерно в одно и то же время, поэтому насекомых столько, сколько и сейчас. Следующее поколение комаров вылупляется "врассыпную".

На вопрос, как лучше всего защититься от укусов комаров, энтомолог посоветовал при выезде на природу одеться соответствующим образом и использовать специальные средства, которые можно приобрести в магазинах. Он отметил, что активность комаров ниже в середине дня, когда интенсивное солнце.

В этом году в стационарах RAKUS было снято 234 клеща.

В этом году в стационарах Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) было снято 234 клеща, сообщает отдел статистики Латвийского центра инфектологии (LIC).

В общей сложности в этом году до 5 июня LIC были протестированы на клещевой энцефалит 35 клещей - ни один не был инфицирован. В свою очередь, из 44 клещей, которых тестировали на болезнь Лайма, 22, или 50%, были инфицированы.

В этом году из RAKUS были выписаны три пациента с клещевым энцефалитом и один с болезнью Лайма.

Напомним, в июле прошлого года в рамках программы RUS TVNET "Кто вам платит?" геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс отмечал, что из-за непривычной в 2021 году для страны жары с юга на север иммигрировали всевозможные живые организмы, нехарактерные для нашей среды. По словам геолога, в Латвию тогда пришел новый вид клещей.

"Эти клещи не просто на веточке сидят или на травинке ждут. Они бегают!" - отметил тогда геолог главное отличие "новоприбывших" клещей.