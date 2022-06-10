Шесть растений для ценной микрозелени для здоровья организма

Шесть растений для микрозелени, которые определенно стоит включить в меню

1. Капуста кале - для укрепления иммунитета, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, снижения уровня холестерина

Свежие ростки листовой капусты имеют очень высокую пищевую ценность. Они содержат витамины А, С, В1, В6, Е и Н, минералы и микроэлементы. Они также являются источником белка, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Капуста кале содержит больше железа и кальция, чем мясо, поэтому ее еще называют вегетарианским мясом. Ростки капусты кале помогают укреплять иммунитет, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшают концентрацию внимания и оказывают снижающее уровень холестерина действие.

Ростки капусты кале и микрозелень на вкус мягкие и сладкие. Их можно использовать в различных салатах или в бутербродах.

2. Брокколи - для регуляции обмена веществ, укрепления иммунитета, естественной защиты организма от злокачественных новообразований

Брокколи содержит витамины А, В, С, Е и К, кальций, калий и служит источником железа. Особую ценность представляют белки и многие микроэлементы брокколи, участвующие в регуляции обмена веществ. Проросшие семена брокколи можно использовать для укрепления иммунитета, поскольку они содержат большое количество витамина С. Детям рекомендуется давать их для улучшения аппетита. Ростки брокколи содержат сульфорафан, который помогает активировать естественную защитную систему организма от злокачественных новообразований, тем самым снижая риск заболевания раком.

Ростки брокколи имеют такой же вкус, как и брокколи летом, только их вкус немного более концентрированный. Их можно использовать в качестве добавки к салатам, супам, омлету или укладывать на бутерброды, чтобы придать еде более пикантный вкус.

3. Кольраби - богатый источник витамина С для улучшения обмена веществ и улучшения работы пищеварительной системы

Микрозелень кольраби однозначно выделяется не только своим красивым цветом, но и высоким содержанием витамина С, который способствует укреплению иммунитета и активизирует собственные силы организма в борьбе с инфекциями. Витамин С также способствует синтезу коллагена для поддержания эластичности кожи, здоровых волос и ногтей. Употребление микрозелени кольраби в пищу благотворно влияет на работу кишечного тракта, очищая кишечник от токсинов, тем самым улучшая обмен веществ и работу пищеварительной системы.

Микрозелень кольраби можно добавлять в салаты, супы, а также использовать в бутербродах.

4. Руккола - для улучшения пищеварения, улучшения кровообращения, укрепления нервной системы и получения энергии

Пророщенная руккола содержат витамины С, В1, В6 и В2, а также аминокислоты и минералы - калий, кальций, железо, магний и фосфор. Она также богата клетчаткой, белком, ферментами и омега-3 жирными кислотами. Ростки рукколы способствуют пищеварению, очищению и детоксикации организма, а также укрепляют иммунную систему, улучшают кровообращение и укрепляют нервную систему. Они являются отличным источником энергии.

Ростки рукколы имеют горьковатый, характерный горчичный вкус, а также ореховый аромат, поэтому руккола прекрасно подходит для салатов и в качестве гарнира к мясным блюдам. Ростки рукколы можно добавлять в свежем виде к салатам, блюдам из макарон, соусам, сырам, яйцам и творогу.

5. Ростки пшеницы - для очищения организма, улучшения иммунитета и состояния кожи

Ростки пшеницы, безусловно, можно назвать самой ценной из всех растений для микрозелени. Они содержат 17 аминокислот, различные минералы, марганец, цинк, магний, кальций и железо. Ростки пшеницы содержат больше витамина С, чем апельсины, и в два раза больше витамина А, чем морковь. Ростки пшеницы помогают очистить организм, способствует и помогает улучшить иммунную систему и состояние кожи.

Самую высокую пищевая ценность имеет сок ростков пшеницы, поэтому его лучше употреблять именно в виде сока, добавляя его в полезные коктейли, смузи и соки. Рекомендуется употреблять эти полезные напитки по утрам и натощак. По энергетической ценности они точно заменят кофе.

6. Мелисса или лимонная мята - для борьбы с вирусами

Мелиссу часто называют антибактериальным средством с противовирусными свойствами, и которую часто используют как успокаивающее средство. Мелисса содержит витамины А, Е и D, а также кальций, магний, калий и фосфор.

Мелисса великолепно подходит для коктейлей, смузи и десертов. Благодаря своему роскошному внешнему виду ее также можно использовать как декор для любого блюда.