Началась работа над продолжением "Джокера". У него будет любопытное название

В своем аккаунте в популярной соцсети постановщик выставил два фото: обложку сценария будущего фильма в соавторстве со сценаристом Скоттом Сильвером (они же оба работали над первым фильмом) и исполнитель главной роли в первом фильме Хоакин Феникс, который читает этот сценарий.

Любопытно, что на данный момент продолжение истории главного антагониста Бэтмена имеет подзаголовок Folie a Deux, что примерно переводится с французского как "Безумие на двоих". "КГ-Портал" пишет, что это обозначает психический синдром, при котором отдельные люди начинают разделять общие наваждения. Возможно, это значит, что у Джокера появится напарник/напарница. Быть может, даже Харли Квин? Впрочем, никаких подробностей о сюжете фильма пока не раскрывается

Дата премьеры фильма или начала съемочного периода пока неизвестны. Оригинальный "Джокер" вышел в прокат осенью 2019 года и стал настоящим хитом, собрав в мировом прокате более 1 млрд долларов и став самым кассовым фильмом со "взрослым" рейтингом R в истории кино.

Успешным фильм оказался и в плане кинонаград - Хоакин Феникс за исполнение роли Артура Флека получи "Оскар" (посмертно ее присудили и Хиту Леджеру за его версию персонажа в фильме "Темный рыцарь"), "Золотой глобус" и другие награды, критики также отмечали работу исландского композитора Хильдур Гуднадоуттир, но главным триумфом стал главный приз Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" - "Джокер" стал первым фильмом, так или иначе основанным на комиксах, получившим столь значимую награду на кинофестивале класса "А".