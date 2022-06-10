Так о Днях города еще не писал никто. Элеонора Рузвельт - о родном Даугавпилсе

Этому городу нужно больше тепла. Очень удачно, что лето включили на праздники, мы и забыли (готовились лишь первоклассники): лето бывает бесплатно. Такие дела.

Этому городу нужно больше еды: жареной, сладкой, приготовленной на огне… Взрослым - мяса, замоченного в вине, детям - чего-то, состоящего из сахара, чуть более чем полностью, чтоб наслаждаться всей ротовою полостью, как это умеют делать только они.

В общем, удачно повсюду горели мангалов огни, очень похвально, что были все эти ряды: башни халвы и конфет, и сиропной воды, хлеба и сыра, и капуста тушеная получает очки, даже свиные немного стремные пятачки (ладно, на любителя пятачки)… Многие из нас, как выяснилось, любители. Шишек моченых, леденцов в виде долек арбуза… Но больше всего ценится - вареная кукуруза. Запомните: всегда в ходу вареная кукуруза (ее можно вырастить, когда есть земля и когда не заминированы поля. Дай нам Бог узнать это только в теории!).

Но вернемся к праздничной истории: как здорово, что у нас есть литовцы. И они вновь нами не пренебрегли: столько нам бараночек напекли, столько стильных фенечек наплели, столько керамики привезли, даже в меду замочили шишки… Мы бы и сами, возможно, смогли, но хорошо, что мы не одни. Важно, когда кого-то можно назвать братишкой.

Дети на площадке на Эспланаде в Даугавпилсе, откуда взлетали воздушные шары. Праздник города, 4 июня 2022 года ФОТО: Ирина Маскаленко

В нашем городе очень много красивых людей… Это особенно заметно в праздники летом, когда на нас меньше всего надето, а то, что надето - создано для площадей.

Наши платья, как флаги, развеваются на ветру, наши девушки в шортах украсят любую жару, наши парни, как боги, выходят на Октагон.

Мы хотим, чтоб их плечи не знали военных погон, чтоб никто не кричал им команды "Огонь!".

Мы хотим, чтобы дети красивых людей выходили на солнце своих площадей.

Этому городу нужно больше воздушных шаров. Очень красиво, когда они вдруг летят над Химией. Вы замечали: небо такое синее, а в нем вдруг - раз! - и шар проплывает, яркий, контрастный… В целом, воздухоплавание прекрасно. (Но всегда предупреждайте владельцев коней и коров).

Этому городу нужно больше ответственности: трое маленьких мальчиков покупали ножи. Мы, говорит, уже два купили и за третьим пришли. Планы на лето? Всех убить!.. А сам важный такой, в смешной шляпе. И тут же передает привет папе. И мы передаем привет папе. При любом удобном случае передавайте привет папе, папы очень важны.

Дни города в Даугавпилсе, 2022 ФОТО: Виола Олейникова

Еще у нас в городе есть люди, убежавшие от войны. Мы, говорит она, уже катались на похожем аттракционе. В Одессе. И ты немедленно начинаешь испытывать жжение: это чувство вины. Это нормально - испытывать чувство вины. Поверьте, гораздо лучше, чем раздражение.

Нашему городу нужно больше аттракционов и пиццерий. Так сказали дети: аттракционов и пиццерий. Не топлива там, не политической воли. Действительно, не понятно что ли: нужно, чтобы было весело и вкусно. И еще Бусулиса на постоянной основе.

Нужно больше праздников и цветов. Нужно больше домиков для котов. Нужно больше радости и добра, чтобы в небе плыли шары с утра, чтобы было с кем разделить тепло, чтобы шарик ветром не унесло, чтобы в детских пальцах держалась нить.

Нужно как-то все это сохранить.

Галерея: Дни города в Даугавпилсе, 2022