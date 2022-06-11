Сб, 11.06.2022
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Кристап Гулбис, художник

"От латвийского сердца – украинскому". В Риге стартует мозаичный марафон

В Риге стартует мозаичный марафон ФОТО: Евгения Лагода

6 июня в художественной галерее Bazar’t в торговом центре Mols состоялась пресс-конференция, посвященная мозаичному марафону "Открытая мастерская", который будет проходить в Риге с 18.06 по 18.08.

Цель проекта – создание мозаик по эскизам работ Марии Примаченко – известной на весь мир художницы, которая создавала шедевры в стиле "наивного искусства" – одного из направлений примитивизма. Работы Марии – это собственный красочный мир сказочных персонажей животных.

Художница родом из маленького села в Киевской области Болотня, в котором она прожила всю свою жизнь. Мария окончила всего четыре класса, и большинство животных, которых она рисовала, никогда в жизни даже не видела. На Международной выставке в Париже в 1937 году 30-летнюю Примаченко наградили золотой медалью за самобытность ее работ. С того времени ее картины с огромным успехом экспонировались на выставках в Праге, Вене, Монреале, Софии, Варшаве. Работами Марии Примаченко восхищался Марк Шагал, а Пабло Пикассо говорил: "Я склоняюсь перед талантом этой гениальной украинки".

26 февраля 2022 года в селе Иванков Киевской области российской армией был уничтожен историко-краеведческий музей Марии Примаченко, в котором хранилась коллекция произведений художницы.

Благодаря неравнодушным к национальному наследию жителям деревни все работы удалось спасти – люди, рискуя собственной жизнью, выносили картины из горящего здания.

В связи с этим событием у инициативной группы, в состав которой вошли Инесе Дроне, руководитель художественной галереи Bazar’t, руководитель художественной галереи Happy Art Museum Галина Максимова, преподаватель Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчук, вынужденная переселенка из Украины Мария Зенькова и руководитель студии художественной мозаики Mosaik Art Studio in Riga Вадим Верник, возникла идея создать "Открытую мастерскую", в которой каждый желающий сможет создать мозаики по эскизам работ Марии Примаченко с целью в будущем передать эти работы в подарок уничтоженному музею в Иванкове.

Девиз проекта: "От латвийского сердца к украинскому сердцу".

В Риге стартует мозаичный марафон в поддержку украинского искусства ФОТО: Евгения Лагода

"Наша поддержка Украины – в нашей профессиональной деятельности, в том, что мы умеем делать лучше всего: выставки, художественные проекты. Это и есть наш вклад, – говорит одна из организаторов мозаичного марафона Галина Максимова. – И на фоне того, что происходит на войне, когда самым безжалостным, самым бессмысленным способом уничтожается культурное наследие Украины, мне кажется, что создание подобных проектов – это правильный шаг, который дает старт созидательной программе, потому что сам процесс создания мозаики – это маленькая молитва, медитация на тему того, какой мир мы хотим видеть. Этот проект дает нам визуализацию победы Украины – вот нам нужно сделать мозаику, и мы победим".

Вадим Верник, латвийский художник-мозаичник дополняет: "Искусство Марии Примаченко, которая является душой украинского народа, во всей полноте, по всей красоте выражает смысл той победы, той любви, за которую сейчас борются украинцы. Это виртуозная простота творчества художницы, это незабываемое чувство цвета, красок, насыщенности. Наш проект связан с войной, но не напрямую. Мы хотим говорить о мире после войны. Мы хотим, чтобы этот мир в Украине был так же прекрасен и чудесен, как живопись Марии Примаченко, и я верю, что все будет именно так".

Как говорит Мария Зенкова, для обложки проекта выбрали работу Марии Примаченко "Медведица с медвежонком", которая олицетворяет эмигрировавших из Украины мам с детьми: "Это символ Украины, которая сейчас представлена в Европе. Очень надеемся, что так же, как работы в конце этого проекта будут переданы в Украину, так и мамы с детьми наконец-то смогут вернуться домой, в свою жизнь без войны. Этот проект – символ возрождения Украины. Каждый желающий сможет узнать больше об Украине, о ее искусстве, ведь Мария Примаченко возглавляет течение наивного искусства, характерного для нашей страны".

Организаторы уверены, что мозаичный марафон может стать толчком для того, чтобы европейские структуры после войны в Украине профинансировали восстановление пострадавшего от российских снарядов музея в Иванкове.

В Риге стартует мозаичный марафон в поддержку украинского искусства ФОТО: Евгения Лагода

Беседа с художником-мозаичником и писателем Вадимом Верником

- Как Вы познакомились с творчеством Марии Примаченко? Чем оно Вас вдохновило?

- Я познакомился с творчеством Марии Примаченко в 2019 году благодаря Галине Максимовой. Она была одним из организаторов выставки, на которой были представлены картины Примаченко. Я шел мимо ее работ и просто как будто глазом зацепился, и я еще тогда подумал: "Вот бы такие работы в технике мозаики делать". Вы посмотрите на ее картины – они такие сочные, красочные – не каждая живопись может стать мозаикой, но есть такая живопись, которая в мозаику переводится просто блестяще.

Прошло три года, 26 февраля 2022-го я читаю новости и узнаю, что ее музей уничтожен – для меня это был просто шок. И тогда у меня сразу родилась идея: если этот музей уничтожен, нужно что-то сделать, восстановить в технике мозаики хотя бы часть ее работ (тогда я еще не знал, что работы удалось спасти). Я стал искать возможность это сделать, собрал своих друзей, и мы два месяца готовили проект "Открытая мастерская".

- А к какой культуре Вы себя относите?

- Я принадлежу к русской культуре. Я родился в Эстонии, в Советском Союзе еще. Родители мои были строителями линии электропередач, и мы путешествовали по всему Советскому Союзу, а потом квартиру получили в Латвии и остались здесь жить.

Но если говорить о моей идентичности, то я принадлежу к латвийскому народу и к эстонскому тоже – у меня мать эстонка.

- В 2018 году Вам вручили Царскосельскую художественную премию за вклад в развитие русской литературы. Как вы отнеслись к вручению этой награды в 2018 году и изменилось ли отношение к ней сейчас, после полномасштабного вторжения России в Украину?

- Мое отношение не изменилось. Изменилось отношение некоторых людей ко мне. Потому что с началом полномасштабной войны в Украине все люди, которые мне здесь устраивали презентации, начали меня упрекать: "Как ты можешь занимать такую позицию, если тебе в России вручили специальный диплом "За развитие русской словесности за пределами России". Мне нечего им было отвечать на этот счет, я ничего не комментировал, но нашлись умные люди, которые сказали: "При чем здесь развитие русской словесности и война, развязанная Россией в Украине?". Со временем люди, которые меня упрекали, из моей жизни исчезли, потому что я занимаю честную, открытую позицию (поддержка Украины. – Прим. ред.), я не юлю и говорю как есть – российские оккупационные войска разрушают Украину. Более того, это уничтожительное, презрительное отношение к Украине, например, разрушение музея Марии Примаченко в первые дни войны – это как некий символ, вот прямо в душу народную, хотят украинцев стереть с лица земли. Я это прекрасно понимаю.

Но в целом то, что происходит, повышает самосознание самих украинцев – сейчас у нации есть прекрасная возможность собраться духом, обратиться к своим корням, в том числе и вот к этим рисункам (показывает на рисунки Марии Примаченко, эскизы которых были представлены на презентации. – Прим. ред.).

- Вы, как творец искусства, как считаете, почему Россия борется и на культурном фронте – уничтожает музеи, памятки архитектуры?

- Борьба на культурном фронте – это самая главная борьба. Потому что как лишить человека своих корней? Это лишить его отца, матери, языка, культуры – вот и все.

Вот посмотрите, что происходит на оккупированных территориях – они сразу начинают транслировать Russia Today или Соловьева этого. Дело в том, что они зациклились вокруг Отечественной войны, Россия даже не смотрит в свою собственную культуру, потому что боится. Боится собственной истории, потому что вся история России находится в архивах, которые закрыты, если их открыть – сами и ужаснутся.

Россия, покушаясь на Украину, сама себя уничтожает, уничтожает собственную культуру, потому что ничего своего нет. Чем они могут поделиться – маршем каким-то, "русским миром", от которого все шарахаются?

- Как бы Вы прокомментировали развитие культуры в России на сегодняшний день?

- Вот у нас в Латвии очень чтят и любят национальные традиции – люди носят и костюмы национальные, и праздники с песнями и танцами происходят – это же душа народа.

В Украине то же самое – вот Праздник вышиванки был недавно.

В России я такого никогда не наблюдал. Где-то было сказано, что российский национальный костюм – это военный мундир. Там День Победы, марш, военная форма, пьянка, драка и мордобой – вот и все. Это, конечно, не обо всех – я встречался с людьми из России интеллигентными, образованными, но, к сожалению, многие из этих людей либо под давлением, либо они таки прогнулись. В России сейчас быть честным – это быть героем, как на фронте стоять.

- Как Вы видите развитие украинской и российской культуры в ближайшее время?

- Я думаю, что война закончится и откроется огромное количество течений и идей в украинской культуре: появится шикарная литература, кино, документальное кино – это же столько тем: и героических, и военных, и о любви на войне, и о жертвах, и о детях – "Голливуд" будет отдыхать.

А о чем будет рассказывать Россия? Как они поджали хвост, как они насиловали и убивали? Россия и сейчас особо ничего не создавала – только из пальца высосанное фэнтези, уже даже не сюжетная литература, а структурированная – люди соревнуются, кто лучше метафору создаст или предложение напишет. Это люди-водомерки, то есть они глубину колодца меряют собственными прыжками на поверхности, а мы же говорим о глубине. Поэтому украинскую культуру ждет рассвет, а российскую – если не упадок, то она точно останется в тени.

Наша жизнь – это тоже мозаика. Здесь прослеживается тоже некий символизм – музей разрушен на частички, а мы соберем его и вернем в нашем, балтийском, ключе, с той любовью, которую мы показываем своим неравнодушным отношением.

Практическая информация

Реализацией проекта "Открытая мастерская" Вадим Верник вносит свой вклад в развитие новой украинской культуры. Каждый желающий присоединиться к инициативе "Открытая мастерская" может стать соавтором мозаики, которую со временем передадут в восстановленный музей Марии Примаченко в Иванкове, под работами будут указаны имена всех, кто принимал участие в их создании.

Мастер-классы по изготовлению мозаики будут проходить каждые выходные с 18.06 по 18.08 с 10:00 до 18:00.

Записаться на мастер-класс можно через страничку проекта в Facebook либо же написав в Facebook кому-то из организаторов проекта. 

Перед началом работы над мозаикой вы получите паспорт проекта (как должна выглядеть мозаика, которую вы будете создавать), а также уже готовую цветную заготовку, на которую вы будете выкладывать мозаику, и соответствующий инвентарь – муранскую смальту, из которой вы будете делать мозаику, и инструменты, которые вам понадобятся в работе.

Каждому, кто присоединится к изготовлению работ, будут помогать Вадим Верник и его студенты. 

Также в рамках проекта вы сможете посетить лекции, которые будет проводить Мария Зенкова на темы: история примитивизма в искусстве, украинская мозаика, особенности и уникальность стиля Марии Примаченко.

Как уверяет Вадим Верник, это будет не просто копирование произведений Примаченко в мозаике, а нечто большее: "Мы будем творить внутреннюю Марию Примаченко, и неизвестно, с какими животными мы там познакомимся".

Закончить проект организаторы планируют 18 августа, ко Дню Риги, сделав выставку, на которой будут представлены готовые мозаики.

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