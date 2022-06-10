Бежавший из России латыш Андрис Лиелайс: "Я готовился к худшему - смерти"

Напомним, в начале апреля в эфире передачи "Место встречи" на российском телеканале "НТВ Мир" Лиелайс высказался против российского вторжения в Украину. После этого якобы из-за старого долга оказался заблокирован банковский счет актера, а угрозы он начал получать даже от соседей.

В мае Лиелайс покинул Россию и теперь в программе Латвийского радио Krustpunktā рассказал, что сделал это по настоянию жены.

"Жена мне сказала - уезжай. Лучше в безопасности в Латвии и пытаться сделать что-нибудь там, чем сидеть в тюрьме в России. Это было очень серьезно",

- рассказал передаче Лиелайс.

"Жена подумала: если пойдут какие-нибудь письма, обращения в канцелярию президента и ФСБ, где будут конкретные цитаты из моих публикаций в Facebook, высказываний по телевидению и в прямом эфире, они должны будут отреагировать. Меня могут вызвать на какую-нибудь беседу, чтобы обвинить по новым законам", - объяснил актер.

На вопрос, опасался ли сам Лиелайс за свою дальнейшую жизнь в России, он ответил:

"Я больше не боюсь. Я смирился с худшим, что может быть, и худшее, что может быть - это моя смерть. И я к этому готов".

В настоящее время супруга актера также завершает все формальности, чтобы уже в июне приехать в Латвию.