Бежавший из России латыш Андрис Лиелайс: "Я готовился к худшему - смерти"
Долгое время живший в России латвийский актер Андрис Лиелайс в конце мая переехал в Латвию. Как выяснилось, он сделал это, послушав жену.
Долгое время живший в России латвийский актер Андрис Лиелайс в конце мая переехал в Латвию. Как выяснилось, он сделал это, послушав жену.
Напомним, в начале апреля в эфире передачи "Место встречи" на российском телеканале "НТВ Мир" Лиелайс высказался против российского вторжения в Украину. После этого якобы из-за старого долга оказался заблокирован банковский счет актера, а угрозы он начал получать даже от соседей.
В мае Лиелайс покинул Россию и теперь в программе Латвийского радио Krustpunktā рассказал, что сделал это по настоянию жены.
- рассказал передаче Лиелайс.
"Жена подумала: если пойдут какие-нибудь письма, обращения в канцелярию президента и ФСБ, где будут конкретные цитаты из моих публикаций в Facebook, высказываний по телевидению и в прямом эфире, они должны будут отреагировать. Меня могут вызвать на какую-нибудь беседу, чтобы обвинить по новым законам", - объяснил актер.
На вопрос, опасался ли сам Лиелайс за свою дальнейшую жизнь в России, он ответил:
В настоящее время супруга актера также завершает все формальности, чтобы уже в июне приехать в Латвию.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!