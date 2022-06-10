"Больше не нужен": эстонец отказался от попавшего под машину пса

В тот момент союзу стало понятно, что о Роби все равно не заботились и передача пса им - единственное, что спасет ему жизнь.

Роби ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

Сегодня в четыре часа ночи хозяин Райво позвонил на инфотелефон союза и начал говорить, что все-таки хочет вернуть собаку. Поставит забор с сеткой, а также даст болеутоляющие. Никогда еще собака не получала их, и даже к ветеринару Роби не водили.

"Люди бывают разные, и мы также понимаем, что о поспешных решениях потом начинают сожалеть и менять свое мнение, - заявили в союзе. - На самом деле мы были очень рады, поскольку казалось, что хозяин все-таки проявит заботу, раз у него болит сердце за питомца. Мы посчитали, что возвращение собаки домой было бы лучшим решением".

Утром в союз также позвонили из ветклиники и сказали, что, в принципе, Роби сегодня может отправляться домой. Кости целы, но в задней части туловища сильные боли и при вставании он нуждается в помощи, а также в большем уходе и внимании. Тест на боррелиоз также оказался положительным, и было проведено лечение.

Услышав новости, зоозащитники немедленно позвонили хозяину, который поначалу снова проявил большую заботу и рассказывал, как и что он сделает для него. История была красивой, пока они не начали говорить о том, что за собакой надо приехать.

Этот план не устраивал Райво. Сегодня он где-то занимается строительством у сына, завтра - к врачу и некогда заниматься Роби.

"Это был момент, когда на глаза навернулись слезы. На самом деле в сердце этого человека, наверное, не было ни грамма беспокойства. Когда мы сказали, что все ходят на работу и к врачу и справляются, мужчина закричал, что тогда он не хочет собаку, раз все так сложно", - делится шокирующим финалом истории союз.

Роби ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

Теперь 14-летний Роби ищет новый дом.

"Многие из нас брали под опеку пожилую собаку, и это опыт, который нельзя обменять ни на что другое. Спасенные старички чрезвычайно покладистые и благодарные. Любовь, которую они дарят своим спасителям, перевешивает все на свете", - призывают зоозащитники дать шанс пожилому псу.

"Поскольку Роби всю жизнь жил на улице и у него небольшая проблема с мочевым пузырем (его еще нужно лечить), для него было бы лучше всего иметь дом с собственным садом, где он мог бы больше находиться на улице, чем в помещении. Конечно, помещение было бы отличным вариантом, но тогда надо учитывать, что у него сейчас слабый мочевой пузырь", - предупреждает союз, который при этом предоставляет всю необходимую медицинскую помощь, лекарства и корм.

Те, кто хочет взять собаку себе, могут получить всю необходимую информацию по телефону 51946146 или по электронной почте info@loomakaitse.eu.