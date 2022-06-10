Грейфане ответила на критику: Я всегда любила свою родину, никто из вас этого не отнимет

Грейфане, которая ранее проживала в Сочи и проделала в начале июня долгий и трудный путь до Риги, столкнулась с критикой в соцсетях, так как ранее она заявляла, что не планирует покидать Россию.

Многие, кажется, неправильно поняли случившееся, и Грейфане отметила, что вернулась в Латвию только на время.

esipozitīvs ♬ оригинальный звук - Лиене @lienegreifane Lost on you. Lielai daļai no jums nekad nekas nebūs labi, neviens nebūs pietiekami labs, jūs tikai neaizmirstat kādreiz paskatīties spogulī un pajautāt vai es pats esmu labāks par toem, kurus nolieku. Es vienmēr esmu mīlējusi savu zemi, nevienam no jums man to neatņemt. Novēlu katram vairāk mīlestības, pozitīvu domu, saules sirdī. Dzīvojiet savu dzīvi pilnvērtīgi, neļaujiet citiem noteikt ko un kā jums darīt. Katrs no jums ir pelnījis būt laimīgs, arī es. Sveicieni visiem # latvija

В соцсети TikTok она поделилась своими мыслями, подчеркнув, что всегда любила свою родину. "Большинству из вас никогда ничего не будет хорошо, никто не будет достаточно хорошим, вы только не забывайте иногда смотреть в зеркало и спрашивать - а лучше ли я тех, кого опускаю? Я всегда любила свою землю, никто из вас этого не отнимет. Желаю каждому больше любви, позитивных мыслей и солнца в сердце. Проживайте свою жизнь полноценно, не позволяйте другим указывать, что и как вам делать. Каждый из вас заслужил быть счастливым, я тоже".

Грейфане, известная в Латвии как Лиене Candy, шесть лет назад покинула родину, чтобы учиться режиссуре в Москве. В прошлом году она получила диплом режиссера и живет и работает в Сочи со своей семьей - мужем Игорем и младшим сыном Кристофером.

После вторжения России в Украину Грейфане опубликовала в своих социальных сетях эмоциональный пост, в котором сообщила, что не намерена покидать Россию. "Я не выбирала войну и не поддерживаю ее. Но я решила начать свою карьеру шесть лет назад, оставив все, что строила в Латвии с детства. Вы просите меня оставить работу, дом, друзей, школу ребенка и его друзей, чтобы ваши сердца были довольны мыслью, что ни один латвиец не живет в России.

Тогда у меня встречный вопрос: кто из вас предложит мне работу, работу моему мужу, чтобы можно было жить, а не выживать? Оплачивать латвийские космические счета, топливо и т. д. Куда вы предлагаете мне переехать?

Готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2000 евро, потому что, глядя на то, сколько что стоит в Латвии, с меньшей зарплатой вытянуть будет сложно", - сообщила Грейфане в социальных сетях.