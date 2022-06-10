Сб, 11.06.2022
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Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

В Латвии официально признана уже третья однополая семья

Иллюстративное фото ФОТО: BERNADETT SZABO/REUTERS

Административный районный суд сегодня, 10 июня, вынес еще одно решение, удовлетворив заявление однополой пары и установив "наличие публично-правовых отношений", то есть признав существование семейных отношений в толковании статьи 110 Конституции.

Первое предложение статьи 110 Конституции устанавливает, что государство защищает и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей.

Суд в своем решении сослался на выводы Конституционного суда и Сената.

По их мнению, понятие семьи охватывает также пары одного пола, если между лицами в отношениях существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении.

Как ранее разъяснял Верховный суд, у государства есть позитивное обязательство по обеспечению того, чтобы однополые семьи имели возможность юридически закрепить свои семейные отношения и быть признанными государством в качестве семьи. В ситуации, когда специальный механизм правового признания и закрепления таких семейных отношений не создан, суд при рассмотрении соответствующего заявления должен установить, могут ли отношения заявителей быть признаны семейными в толковании статьи 110 Конституции.

Решение может быть обжаловано в Окружном административном суде в течение одного месяца после его вынесения.

В Административном районном суде еще около 26 таких дел.

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