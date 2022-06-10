В Юрмале вооруженный мужчина расстрелял машину соседа

Государственная полиция получила информацию от коллег из муниципальной полиции о том, что в районе Майори были слышны звуки, похожие на выстрелы. Полиция незамедлительно отреагировала на вызов и выехала на место происшествия.

Прибыв на место, они установили, что автомобиль, припаркованный на улице, во дворе многоквартирного дома, был расстрелян. Полиция ограничила доступ на территорию из соображений безопасности.

Когда вероятный стрелок увидел полицию, он открыл окно и бросил в него сумку. Полицейские проверили ее содержимое и обнаружили в ней два оружия и патроны. Мужчина 1954 года рождения не оказал сопротивления полиции и был задержан.

Продолжая выяснение обстоятельств, стражи порядка узнали, что на почве бытового конфликта между соседями мужчина из окна своей квартиры произвел несколько выстрелов по машине соседа, припаркованной во дворе. В момент инцидента в машине никого не было. Стрелявший ранее не попадал в поле зрения полиции. Следствие и выяснение обстоятельств продолжаются.

Šodien ap plkst.15.25 saņemta info, ka Jūrmalā dzirdami šāvieniem līdzīgi trokšņi. Nekavējoties reaģējām, notikuma vietā ieradās VP Jūrmalas iecirkņa un SUB vīri. Konstatēts, ka daudzīvokļu mājas pagalmā, iespējams, no loga sašauta automašīna. Plašāk: https://t.co/5yeHATuTCf — Valsts policija (@Valsts_policija) June 10, 2022