Конец комфортной эпохи: пять уроков войны в Украине для военных и политиков

"Любая наступательная операция, да и оборона, невозможна без поддержки танков. Это даже психологически (но и тактически) невозможно. Танк в том или ином виде был всегда. Раньше, допустим, это была кавалерия, потому что это подвижность, возможность нанесения мощного удара", - сказал он.

По словам эксперта, "танк, если он хорошо подготовлен, - вполне защищен от основной массы, но не от всех противотанковых средств", и нуждается в сопровождении хорошо подготовленной пехоты. Для нее он становится средством усиления, а солдаты в бою защищают танки от засад с противотанковыми ракетами.

Наконец, сомнения противников танков на поле боя противоречат, как минимум, тому, с какой настойчивостью Украина добивается поставок именно такой бронетехники из западных стран. Киев хотел бы получить даже устаревшие германские "Leopard-1" 1980-х годов выпуска, которые концерн Rheinmetall готов поставить из своих запасов, но пока не может добиться разрешения от правительства Германии.

Россия также направляет в зону боевых действий свежие танки из своих запасов, причем в прессе в последние недели появились сведения, что среди этой техники тоже попадаются устаревшие машины.

Конец комфортной эпохи

Российская армия проявила себя в Украине гораздо хуже, чем ожидали эксперты. В этом сходятся многие наблюдатели, политики и аналитики, но они делают из него разные выводы.

Многим в правительствах и особенно казначействах западных стран сейчас хочется думать, что российская армия показала себя слабее, чем ожидалось, и истощила свои силы в Украине, поэтому нет никакой нужды повышать свои расходы на оборону, говорит генерал Бэрронс.

Войска НАТО на учениях: уроки войны в Украине будут учтены ФОТО: Getty Images

Но он призывает вспомнить историю других армий мира - например, американской, которая к концу войны во Вьетнаме в 1979 году находилась в очень плохом состоянии. Однако уже в 1991 году, во время первой войны в Персидском заливе, мир увидел совершенно другую армию, с высочайшим уровнем подготовки, командования, экипировки и логистики.

Поэтому стратегическое планирование западных стран должно исходить не из мысли о том, как проявила себя Россия в начале вторжения в Украину, а из потенциала, которого могут достигнуть российские войска, научившись на своих ошибках.

И тогда на Западе увидят, считает сэр Ричард, необходимость модернизировать собственные силы с учетом цифровых технологий, но также и обычных вооружений.

Потенциальным противником здесь может быть Россия, если президент Путин и его окружение останутся у власти. Но еще более важным противником будет Китай, угрозу от которого военные доктрины стран НАТО уже обозначают как основную.

"Пришел конец комфортной эпохе, начавшейся в 1990-х с окончанием холодной войны. Я думаю, что конец ей пришел еще пять лет назад - но теперь он точно пришел", - сказал сэр Ричард.

Военные аналитики не жалуют нюансы, пишет Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. Если раньше западные экспертные круги преувеличивали российскую военную мощь, то в результате вторжения в Украину, скорее всего, недооценивают.

"Если бы альянсу выпало бы схожее испытание, вооруженные силы НАТО могли бы обнаружить, что и у них есть многие из тех проблем, которые Россия испытала в Украине", - пишет аналитик.

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