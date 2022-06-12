Вс, 12.06.2022
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Кристап Гулбис, художник

Шлесерс продолжит платить за агитацию референдума об определении понятия семьи

Айнар Шлесерс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Политик Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") впредь будет финансировать размещение агитационных материалов кампании по проведению референдума об определении понятия семьи в Конституции на автобусах АО Liepājas autobusu parks через принадлежащую ему компанию ООО Avadel, а не на средства зарегистрированного им общества Latvija pirmā, как раньше, сообщил Шлесерс.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило, что представляемое Шлесерсом общество Latvija pirmā, возможно, нарушило закон и не указало в агитационных материалах лицо, оплатившее кампанию, не представило в KNAB заявление о размещении агитационных материалов, а также превысило установленный законом предел расходов на данный вид агитации.

Шлесерс пояснил, что в воскресенье договор общества с Лиепайским автобусным парком будет расторгнут, таким образом, окончательная сумма договора вместе с платежом в размере 117 000 евро ГАО Latvijas pasts за распространение газет не превысит установленных законом 125 000 евро.

В то же время KNAB указало, что агитационные материалы не могут содержать изображения людей, которые будут баллотироваться на выборах в 14-й Сейм - в противном случае бюро отнесет эти расходы к предвыборным расходам партии.

Новый договор с Лиепайским автобусным парком подпишет компания Шлесера Avadel на сумму, не превышающую 125 000 евро, указал Шлесерс.

По его словам, кампания продлится до конца июля, когда истечет срок сбора подписей за проведение референдума.

Ранее RUS TVNET освещал пикет партии "Латвия на первом месте" против принятия Закона о гражданском союзе.

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