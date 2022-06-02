Фото, видео ⟩ Как прошел пикет противников Закона о гражданском союзе

Движение Asociācija Ģimene призывает депутатов Сейма приостановить срочное рассмотрение проекта Закона о гражданском союзе и проголосовать против него, что позволит "определить общественное мнение относительно будущего понятия семьи на референдуме".

История принятия закона

У Закона о гражданском союзе трудная судьба. Депутаты правительственной коалиции не пришли к единому мнению об этом законопроекте и его дальнейшей судьбе.

Часть депутатов надеются принять законопроект уже сегодня, 2 июня, другая часть пытается перенести голосование в новый, 14-й Сейм.

26 мая Сейм уже снимал с повестки дня проект Закона о гражданском союзе.

Также партия "Согласие" приняла решение не участвовать в дальнейшем рассмотрении законопроекта о гражданском союзе. Учитывая, что для голосования по законопроекту необходим кворум, то есть не менее 50 голосов депутатов, решение "Согласия" может создать препятствия для принятия законопроекта. На сегодняшний день многие депутаты, выступающие против законопроекта, не принимали участия в голосовании, чтобы сорвать кворум и не допустить принятия закона, но до сих пор минимальный кворум всегда достигался путем голосования некоторых членов "Согласия".

Контекст событий

Напомним, что Закон о гражданском союзе подготовило Министерство юстиции в ответ на решение Конституционного суда от 2020 года об обязанности государства обеспечить юридическую защиту однополых семей.

RUS TVNET подробно разбирал историю и идею закона.

На данный момент суть закона сводится к тому, чтобы "легализовать" фактическое сожительство пар и предоставить им определенные права и обязанности. В соответствии с этим законом гражданский союз - это нотариально заверенное соглашение между двумя физическими лицами, которое регулирует права и обязанности сторон:

С заключением гражданского союза стороны несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. При этом имущественные отношения сторон заканчиваются с прекращением союза;

Заключить гражданский союз смогут любые совершеннолетние жители Латвии;

Как и в обычном браке, существует ответственность по совместным обязательствам, например кредитам;

Законопроект предусматривает порядок прекращения гражданского союза у нотариуса или в судебном порядке;

Законопроект не дает права наследования и не регулирует вопрос о правах детей, если только стороны не имеют совместных детей.

Законопроект вызвал большое внимание в обществе, потому что предполагается, что он легализует однополые отношения. На самом деле это не совсем так: в проекте закона отсутствует какое-либо упоминание о сексуальной ориентации или поле людей, желающих заключить гражданский союз. А это значит, что применять нормы нового закона смогут все жители Латвии, не состоящие в официальном браке, но при этом желающие каким-либо образом защитить свои отношения и свою семью.

В эфире передачи "Кто вам платит?" журналисты RUS TVNET пытались разобраться в по-настоящему противоположных мнениях и поговорили как со сторонниками, так и с противниками принятия закона.