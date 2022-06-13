Поклонская ушла с поста замглавы Россотрудничества. Букву Z она называла трагедией

Сама Поклонская в Telegram сообщила, что покинула пост в Россотрудничестве "в связи с переходом на другую работу". Впрочем, она не уточнила, где будет дальше работать.

"Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!" - указала Поклонская.

Напомним, ранее Поклонская занимала должность посла России в Кабо-Верде, однако в начале февраля Путин освободил ее от этих обязанностей и назначил замглавы Россотрудничества.

После вторжения России в Украину Поклонская назвала происходящее "катастрофой" и призвала русских и украинцев "остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу". Кроме того, букву Z, ставшую символом вторжения России, она назвала "трагедией и горем как для России, так и для Украины".