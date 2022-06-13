Группа "Ногу Свело!" в День России выпустила трек в поддержку Украины
Группа "Ногу Свело!" в День России на своём YouTube-канале выпустила трогательную песню и клип под названием "Украина".
Группа "Ногу Свело!" в День России на своём YouTube-канале выпустила трогательную песню и клип под названием "Украина".
В композиции фронтмен коллектива Максим Покровский поёт о неизбежном падении "Третьего рейха", намекая на путинский режим, и вспоминает Киев, Харьков, Одессу, Мариуполь и Бучу, которых ждёт счастливое будущее.
"Сегодня мы даём жизнь песне "Украина". Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем только то, что с Украиной всё будет хорошо", - написал Покровский на своей странице в Facebook.
За 24 часа с момента публикации под видео собралось более 1 миллиона просмотров, больше 143 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев.
К слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа "Ногу Свело!" осуждает войну и уже презентовала несколько антивоенных песен - "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Нам не нужна война!".
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