Группа "Ногу Свело!" в День России выпустила трек в поддержку Украины

"Сегодня мы даём жизнь песне "Украина". Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем только то, что с Украиной всё будет хорошо", - написал Покровский на своей странице в Facebook.