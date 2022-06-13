Пн, 13.06.2022
Технологии не отнимают работу, они приносят ее еще больше. Янис Кропс, представитель Swedbank
Янис Кропс, представитель Swedbank
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • Группа "Ногу Свело!" в День России выпустила трек в поддержку Украины

Группа "Ногу Свело!" в День России выпустила трек в поддержку Украины

ФОТО: скриншот с youtube.com

Группа "Ногу Свело!" в День России на своём YouTube-канале выпустила трогательную песню и клип под названием "Украина".

В композиции фронтмен коллектива Максим Покровский поёт о неизбежном падении "Третьего рейха", намекая на путинский режим, и вспоминает Киев, Харьков, Одессу, Мариуполь и Бучу, которых ждёт счастливое будущее.

"Сегодня мы даём жизнь песне "Украина". Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем только то, что с Украиной всё будет хорошо", - написал Покровский на своей странице в Facebook.

За 24 часа с момента публикации под видео собралось более 1 миллиона просмотров, больше 143 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев.

К слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа "Ногу Свело!" осуждает войну и уже презентовала несколько антивоенных песен - "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Нам не нужна война!".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back