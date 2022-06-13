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Популярный 19-летний тиктокер найден мёртвым в Калифорнии

ФОТО: tiktok.com/@coopernoriega

Популярный тиктокер, видеоблогер и модель Купер Норьега умер в возрасте 19 лет.

Норьега был найден мёртвым на общественной парковке в 500-м квартале Северной Первой улицы в Бербанке, штат Калифорния. Точная причина смерти пока устанавливается.

За несколько часов до смерти блогер опубликовал в TikTok тревожное видео об уходе из жизни в молодом возрасте. "Кто ещё думает, что умрёт молодым?" - спросил Норьега у своих подписчиков.

@coopernoriega

or dis j me

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У Норьеги было более 2,7 млн подписчиков в TikTok и 600 тысяч поклонников в Instagram. В конце 2020 года Норьега также начал создавать канал на YouTube, где открыто обсуждал такие темы, как психическое здоровье и зависимость.

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