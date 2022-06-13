ВИДЕО ⟩ Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара"

В Twitter стримингового сервиса опубликовали коротенький видео-анонс, а также послание от режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера сериала Хван Дон Хека.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

"Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара", и 12 дней, чтобы она стала самым популярным сериалом", - отметил Хван Дон Хек.

Из письма также следует, что зрители снова увидят главного героя Сон Ки Хуна, ведущего смертельной игры и её вербовщика в костюме, а ещё познакомятся с "бойфрендом" Ен Хи - куклы-робота из испытания "Красный свет - зелёный свет".

Точная дата выхода второго сезона пока не сообщается, однако раньше 2024 года второй сезон ждать не стоит.

Первый сезон сериала "Игра в кальмара" вышел в сентябре 2021 года, а уже в октябре он возглавил топ Netflix в 90 странах. В центре сюжетной линии - группа людей с финансовыми трудностями, которые согласились принять участие в турнире на выживание, победителю которого достанется крупная сумма.