Вт, 14.06.2022
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Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

Видео ⟩ "Иконично!": Måneskin о выступлении Латвии на "Евровидении"

ФОТО: AP, AFP/SCANPIX / TVNET kolāža

Победители конкурса "Евровидение-2021", итальянская группа Måneskin, в интервью Латвийскому телевидению рассказали, что у них и у представителей Латвии Citi Zēni есть что-то общее.

На вопрос, видели ли они выступление Citi Zēni на "Евровидении", басистка группы подхватила слова песни, которые в интервью запикали ("I eat veggies and pussy").

"Иконично!" - добавила она. 

Солист группы Давид Дамиано также отметил, что и их песня Zitti e Buoni на итальянском языке подверглась цензуре.

Галерея: "Евровидение-2022" 

На вопрос, что они думают о цензуре, Давид ответил:

"Абсолютно ненужная! Во-первых, половина аудитории вообще ничего не поймет, потому что мы говорим на разных языках. Я думаю, что нецензурная лексика является частью повседневного языка. Это нормально иногда выругаться". 

"Несколько слов помогают выразить общую идею более точно", - добавил барабанщик группы.

Смотрите видео!

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