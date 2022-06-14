Видео ⟩ "Иконично!": Måneskin о выступлении Латвии на "Евровидении"

На вопрос, видели ли они выступление Citi Zēni на "Евровидении", басистка группы подхватила слова песни, которые в интервью запикали ("I eat veggies and pussy").

"Иконично!" - добавила она.

Солист группы Давид Дамиано также отметил, что и их песня Zitti e Buoni на итальянском языке подверглась цензуре.

Галерея: "Евровидение-2022"

На вопрос, что они думают о цензуре, Давид ответил:

"Абсолютно ненужная! Во-первых, половина аудитории вообще ничего не поймет, потому что мы говорим на разных языках. Я думаю, что нецензурная лексика является частью повседневного языка. Это нормально иногда выругаться".

"Несколько слов помогают выразить общую идею более точно", - добавил барабанщик группы.

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